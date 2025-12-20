خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

صدور حکم پلمب آجیل فروش متخلف در همدان با حکم تعزیرات حکومتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از پلمب و نصب پرده یک واحد آجیل‌فروشی متخلف در طرح نظارتی ویژه شب یلدا خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان همدان مرضیه یونسی با هشدار جدی به متخلفان بازار شب یلدا، تأکید کرد: از ابتدای زنجیره تأمین و عمده‌فروشی تا مرحله خرده‌فروشی آجیل و میوه تحت رصد و نظارت مستمر بازرسین قرار دارد و با افرادی که به بهانه‌هایی مانند نوسانات کاذب نرخ ارز قصد نادیده گرفتن حقوق مردم را داشته باشند با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به قرار گرفتن استان همدان در رتبه ۲۶ کشور به لحاظ کمترین میزان تورم، خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی باید درصد سود قانونی خود را رعایت کنند و از هرگونه سوءاستفاده یا افزایش غیرقانونی قیمت‌ها پرهیز کنند. 

یونسی با اشاره به روند رسیدگی یکی از آجیل فروشی‌های متخلف، گفت: پرونده این واحد صنفی در شعبه دوم تعزیرات حکومتی همدان بررسی شد و در نهایت علاوه بر پرداخت جریمه، حکم به پلمپ و نصب پرده در خصوص این واحد واحد صنفی صادر شد.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در ادامه با اشاره به تصمیمات کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان، تصریح کرد: طبق مصوبات این کمیته، قیمت انواع میوه و آجیل توسط سازمان صمت مشخص شده است و قطعاً با توجه به حساسیت مردمی با هرگونه فاکتورسازی، سوداگری و فروش کالای قدیم با نرخ جدید به صورت قانونی و بازدارنده برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به سیاست سازمان تعزیرات حکومتی و مدیریت ارشد استان مبنی بر مردمی‌سازی نظارت‌ها، تأکید کرد: گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۳۵ نقش مهمی در شناسایی تخلفات دارد و از شهروندان انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از این طریق اطلاع‌رسانی کنند تا به قید فوریت موضوع بررسی و نتیجه اعلام شد.

