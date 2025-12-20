به گزارش ایلنا، غلامرضا توکل در جمع خبرنگاران افزود: مجمع نمایندگان فارس پرتوان، پرتلاش و موثر در صحن و کف مجلس و کمیسیون‌هاست و همه نمایندگان در کنار یکدیگر و همراه با دولت برای پیشبرد اهداف استان پهناور فارس تلاش می‌کنند.

توکل تصریح کرد: هرگونه شایعه در مورد نامه‌نگاری‌ها و دخالت در امور سیاسی و انتصابی، به هیچ عنوان صحت ندارد و نمایندگان فارس هیچ گونه دخالتی در این حوزه ندارند.

نماینده سروستان، کوار و خرامه در مجلس تأکید کرد: مواردی که نمایندگان به وزیر یا استاندار تذکر می‌دهند صرفاً در چارچوب وظایف نظارتی و مشورتی مجلس است و هدف آن بهبود وضعیت استان و خدمت‌رسانی به مردم است.

وی افزود: نمایندگان در کنار دولتمردان هستند و در صورت وجود اشکال یا کم‌کاری، با نگاه نظارتی خود تذکرات لازم را ارائه می‌دهند و هیچ رودربایستی با کسی ندارند.

توکل یادآور شد: تمام نمایندگان استان فارس متفق‌القول در جهت پیشبرد اهداف استان و رفع مشکلات مردم عمل می‌کنند و هرگونه اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و اینفوگرافی‌ها که خلاف این واقعیت را نشان می‌دهد، صحت ندارد.

ترمیم حقوق نیروهای شرکت فولاد پاسارگاد کوار در فارس در حال پیگیری است

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اعتصاب اخیر کارکنان و کارگران شرکت فولاد پاسارگاد کوار تأکید بر اینکه حقوق معوقی در این‌مجموعه وجود ندارد، گفت: موضوع مطرح‌شده مربوط به ترمیم و بهبود حقوق بوده و تذکرات لازم به مجموعه داده شده و این موضوع در مسیر پیگیری و بهبود قرار دارد.

توکل افزود: پس از تذکرات داده‌شده به مجتمع فولاد پاسارگاد مسئولان مربوطه ورود کردند و نیروها را متقاعد کردند و امیدواریم درصدد بهبود وضعیت قدم برداشته می‌شود. مسئله حقوق معوق مطرح نیست و موضوع صرفاً ترمیم حقوق است که طی چند ماه پیگیری شده و در حال انجام است.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس تصریح کرد: حق و حقوقی که امروز باید به کارکنان تعلق بگیرد، ان‌شاءالله جبران می‌شود و تطبیق حداقل حقوق در دستور کار قرار دارد تا مشکلات موجود برطرف شود. ناترازی‌ها نیز وجود دارد اما این موضوع در حال مدیریت است و از بخش‌هایی مانند آب، برق و گاز پیگیری می‌شود.

توکل در ادامه با اشاره به وضعیت کسب‌وکار در استان فارس گفت: یکی از مباحث مهم استان، رتبه پایین در شاخص‌های کسب‌وکار است و در این زمینه همه دستگاه‌ها باید در کنار هم باشند. اگر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی متولی است، امروز همه باید به اتفاق در مسیر اشتغال‌زایی، به‌ویژه در صنایع مادر، حرکت کنند.

نماینده سروستان، کوار و خرامه در مجلس خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذار در همه سطوح، از صنایع بزرگ تا مشاغل خرد و خانگی، نیازمند همراهی و حمایت همه‌جانبه است و باید با همدلی این مسیر را به سرانجام برسانیم. استان فارس نباید از فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری عقب بماند و باید با قوت از این چالش‌ها عبور کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس تأکید کرد: پیگیری مسائل باید با نگاه تخصصی و واقع‌بینانه انجام شود و امیدواریم با حمایت، تشویق و پیگیری مستمر، مسیر بهبود شرایط اشتغال، تولید و کسب‌وکار در استان هموار خواهد شد.

