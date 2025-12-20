خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان خبر داد؛

برخورد گراز وحشی با پراید در خراسان شمالی و مصدومیت 6 نفر

فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان گفت: برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک رأس گراز وحشی در محور باغلق به غلامان از توابع این شهرستان، شبی پرحادثه و ترسناک برای 6 سرنشین این خودرو رقم زده و آنان را راهی مراکز درمانی کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین جان‌پرور به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس 110 مبنی بر برخورد یک دستکاه خودروی سواری پراید با یک رأس گراز وحشی در محور باغلق به غلامان، بلافاصله مأموران پاسگاه یکه‌سعود و پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد که ورود ناگهانی گراز به سطح جاده و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه باعث وقوع این حادثه شده است. شدت برخورد به حدی بود که تمامی سرنشینان خودرو دچار مصدومیت شدند و پس از انجام اقدامات اولیه توسط نیروهای امدادی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان اظهار داشت: محورهای برون‌شهری به ویژه در ساعات شب و اوایل صبح به دلیل تردد حیوانات وحشی جزء نقاط پرخطر محسوب می‌شوند و رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب را حفظ کرده و توجه کامل به مسیر داشته باشند.

سرهنگ جان‌پرور به تجربه‌های مشابه تصادف خودروها با حیوانات وحشی در سال‌های گذشته اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: تردد حیوانات وحشی در جاده‌ها به خصوص در مناطق جنگلی و اطراف منابع‌طبیعی استان خراسان شمالی مسئله‌ای تکرارشونده است و نیاز به دقت و رعایت نکات ایمنی دارد.

وی به اقداماتی که از سوی پلیس و مراجع انتظامی در این رابطه اجرایی می‌شود اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: از سوی پلیس به صورت مستمر اقدامات پیشگیرانه از جمله نصب تابلوهای هشداردهنده و افزایش گشت‌های انتظامی در محورهای حساس انجام می‌شود تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان تأکید کرد: حادثه شب گذشته در محور باغلق ـ غلامان بار دیگر ضرورت توجه ویژه به ایمنی جاده‌ها و احترام به طبیعت در ترددهای شبانه را یادآوری می‌کند. جاده‌هایی که گاهی با گذر ناگهانی حیات‌وحش، انسان را به مواجهه‌ای غیرمنتظره و خطرناک می‌کشانند.

سرهنگ جان‌پرور ابراز داشت: حادثه محور باغلق ـ غلامان نمونه‌ای از همین واقعیت است که اهمیت رعایت نکات ایمنی و مراقبت ویژه در مسیرهای برون‌شهری را برجسته می‌کند. در این راستا باید این واقعیت را پذیرفت که ایمنی چنین جاده‌هایی یک ضرورت انکارناپذیر است و باید در اولویت قرار گیرد.

وی به توصیه‌های ایمنی در مواجه با چنین شرایطی و همچنین ارتباط با پلیس اشاره داشته و اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده حیوانات در جاده، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند تا نیروهای امدادی و انتظامی بتوانند اقدام مناسب انجام دهند و از بروز تصادفات جلوگیری شود.

