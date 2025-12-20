رئیس هیأت تیراندازی بسیج سپاه کربلا معرفی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم معارفه رئیس جدید هیأت تیراندازی بسیج سپاه کربلا استان مازندران با حضور جمعی از فرماندهان ارشد سپاه، مسئولان ورزشی و نخبگان علمی در سالن جلسات سپاه کربلا برگزار شد.

سرهنگ عسگری مجیدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا ضمن اشاره به نقش مهم ورزش در ارتقای سرمایه اجتماعی و تربیت نسل جوان، تأکید کرد: ورزش بسیج باید با رویکرد اخلاق‌محور و هماهنگی بین‌بخشی میان نهادها، به تقویت فرهنگ و ارزش‌های دینی کمک کند.

سرهنگ احسانی، مدیر تربیت‌بدنی سپاه کربلا با معرفی حسن سلیمانپور به‌عنوان رئیس جدید هیأت تیراندازی بسیج، به تشریح برنامه‌های آینده هیأت و اهمیت کشف استعدادهای جوان پرداخت و بر لزوم حمایت از ورزش قهرمانی تأکید کرد.

حسن سلیمانپور، رئیس جدید هیأت تیراندازی بسیج سپاه کربلا، نیز در سخنان خود به لزوم ارتقای زیرساخت‌های تیراندازی، توسعه آموزش و تعامل میان ورزش همگانی و قهرمانی اشاره و بر بهره‌مندی ظرفیت‌های بومی استان برای پرورش استعدادهای ورزشی تأکید کرد.

احمدی، رئیس مرکز تحقیقات علوم دریایی و محیط‌زیست دانشگاه علم و فناوری مازندران، نیز آمادگی این دانشگاه برای همکاری علمی و پژوهشی با ورزش بسیج را اعلام کرد.

انتهای پیام/