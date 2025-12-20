فرماندار شهرستان عنبرآباد:
راه 30 روستای شهرستان عنبرآباد در جنوب کرمان از دسترس خارج شد / نیاز فوری به کمکهای امدادی و ماشینآلات سنگین
فرماندار شهرستان عنبرآباد به مسدود شدن راههای ارتباطی بسیاری از روستاهای این شهرستان اشاره کرده و گفت: بیش از 30 روستا در این شهرستان به دلیل بارشهای شدید و طغیان رودخانهها از دسترسی خارج شدهاند. در این راستا نیاز فوری به کمکهای امدادی و ماشینآلات سنگین برای بازگشایی راهها و ترمیم سیلبندها داریم.
به گزارش ایلنا، همت بلوچی افزود: راههای کوهستانی کاملاً مسدود شدهاند و با امکانات شهرستان عنبرآباد و کمک پیمانکاران محلی، برخی از مسیرها بازگشایی شده است. با این حال نیاز فوری به ماشینآلات سنگین مانند بولدوزر، لودر و گریدر برای بازگشایی کامل مسیرها و راههای ارتباطی این روستاها داریم.
وی به تأمین نیازهای ضروری برای امدادرسانی به روستاهای آسیبدیده اشاره کرده و ادامه داد: برای تأمین نیازهای اضطراری مردم و ساکنان روستاهای گرفتار شده در شرایط فعلی، به اقلام ضروری مانند چادر، پتو، کنسروجات و وسایل گرمایشی نیاز فوری داریم تا بین خانوادههای گرفتار در سیلابها توزیع شود.
فرماندار شهرستان عنبرآباد اظهار داشت: در پی بارشهای شدید باران و طغیان رودخانههای فصلی بخش عمدهای از راههای ارتباطی شهرستان مسدود و تعدادی از سیلبندها در معرض خطر شکسته شدن قرار دارند. نیروهای امدادی به موقع وارد عمل شدند تا سیلبندها را تقویت کرده و از ورود سیلاب به منازل جلوگیری کنند.
بلوچی در این رابطه تصریح کرد: با تلاش اعضای ستاد بحران خسارتهای وارد شده در این مناطق روستایی به حداقل رسیده، اما به دلیل بارندگی بیسابقه و طغیان رودخانهها بخش زیادی از راهها و محورهای مواصلاتی و همچنین منازل آسیب دیدهاند. بر این اساس امدادرسانی فوری به آنها ضروری است.