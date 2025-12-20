خبرگزاری کار ایران
English العربیه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

فعالیت غیرحضوری مدارس 5 شهرستان در سیستان و بلوچستان

فعالیت غیرحضوری مدارس 5 شهرستان در سیستان و بلوچستان
مدیرکل دفتر مدیریت ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بر اثر بارندگی شدید، فعالیت آموزشی مدارس در 5 شهرستان زرآباد، فنوج، ایرانشهر، دلگان و لاشار روز شنبه 29 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مجید محبی افزود: به علت تداوم بارش باران و جاری شدن سیلاب و آب‌گرفتگی معابر و احتمال آسیب و خسارت، مدارس شهرستان‌های مذکور در تمامی مقاطع تحصیلی، روز شنبه ۲۹ آذر ماه در ۲ نوبت صبح و عصر به صورت غیرحضوری خواهد بود.

انتهای پیام/
