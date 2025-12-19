خبرگزاری کار ایران
ستاد مدیریت بحران استان اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری برخی استان مرکزی روز شنبه 29 آذر / فعالیت آموزشی در برخی دانشگاه‌ها غیرحضوری است

ستاد مدیریت بحران استان مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل بارش برف سنگین، روز شنبه 29 آذر ماه فعالیت تمامی مدارس در شهرستان‌های اراک، ساوه و کمیجان و برخی مدارس در سایر شهرستان‌های این استان غیرحضوری بوده و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری می‌شود. همچنین برخی مدارس استان نیز با تأخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند. برگزاری امتحانات به قوت خود باقی است.

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی ستاد مدیریت بحران استان مرکزی صادر شده است، در شهرستان‌های اراک، ساوه و کمیجان، فعالیت آموزشی کلیه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها از بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد. همچنین در این شهرستان‌ها برگزاری امتحانات نهایی به قوت خود باقی است و در زمان تعیین شده به صورت حضوری انجام می‌شود.

بر اساس اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی، در شهرستان‌های شازند، خنداب، فراهان، خمین و محلات، فعالیت آموزشی مدارس مقطع ابتدایی به صورت غیرحضوری و در بستر شاد برگزار می‌شود. در این شهرستان‌ها فعالیت آموزشی مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد. همچنین امتحانات نهایی به قوت خود باقی است و در زمان تعیین شده به صورت حضوری انجام خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی، در شهرستان‌های آشتیان، تفرش و زرندیه، فعالیت آموزشی فقط در مقطع ابتدایی به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه شاد برگزار می‌شود. در این شهرستان‌ها فعالیت آموزشی مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم به صورت حضوری برگزار خواهد شد. همچنین امتحانات نهایی به قوت خود باقی است و در زمان تعیین شده به صورت حضوری انجام می‌شود.

بر اساس اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی، در شهرستان دلیجان، تنها در مناطق روستایی فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد. در مناطق شهری این شهرستان فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی با یک ساعت تأخیر برگزار می‌شود. همچنین امتحانات نهایی به قوت خود باقی و در زمان تعیین شده به صورت حضوری انجام خواهد شد.

همچنین با توجه به برودت هوا، یخ‌زدگی معابر و نبود امکان عبور و مرور، تمامی کلاس‌ها و جلسه‌های دفاعیه دانشگاه اراک روز شنبه 29 آذر ماه به صورت مجازی برگزار می‌شود. تمامی کلاس‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز روز شنبه 29 آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. همچنین امتحانات در این روز به جز دستیاران و اینترن‌ها، به موعد بعدی موکول می‌شود.

