مادران شاغل دارای فرزند ابتدایی در کرمان دورکار شدند
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان اعلام کرد: مادران شاغل کرمانی که فرزندان آنان در مقطع ابتدایی تحصیل میکنند، میتوانند روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ از شرایط دورکاری استفاده کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، بنا به اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری، مادران شاغل دارای فرزند تا پایان مقطع ابتدایی در سراسر استان، می توانند فردا از شرایط دورکاری استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، دورکار شدن مادران دارای فرزند تا مقطع ابتدایی به دلیل بارش نزولات جوی و تعطیلی مدارس در برخی مناطق و مقاطع است.
با صدور هشدار قرمز هواشناسی نسبت به آغاز بارندگیهای سیلآسا در سراسر استان کرمان از عصر دوشنبه هفته گذشته در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بر آمادهباش کامل دستگاههای امدادی و خدماترسان کرمان تاکید شد و از لغو مرخصی کارکنان دولت تا شنبه سخن به میان آمد.
بر اساس هشدار قرمز سازمان هواشناسی و دستور آمادهباش وزیر کشور به استانداران کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان شاهد بارندگی در سطح استان کرمان هستیم.
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان اعلام کرد، مدارس ابتدایی شهرستان کرمان، تمام مدارس در تمامی مقاطع در جنوب استان؛ شهرستانهای بافت، رابر، ارزوئیه و مدارس شهرستانهای بم، فاریاب، هرمک و کشیت از توابع گلباف در تمامی مقاطع فردا تعطیل است و فعالیت مدارس از طریق فضای مجازی دنبال می شود.
همچنین مدارس دوره ابتدایی شهرستان های رفسنجان و زرند نیز فردا در شبکه شاد فعالیت خواهند داشت.