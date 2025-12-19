به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده به فعالیت آموزشی سایر شهرستان‌های استان هرمزگان در روز شنبه 29 آذر ماه اشاره داشته و در این رابطه افزود: مدارس بقیه شهرستان‌های این استان به روال عادی و به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وی همچنین به فعالیت دانشگاه‌ها، ادارات استان هرمزگان اشاره کرده و ادامه داد: فعالیت دانشگاه‌ها، ادارات و دستگاه‌های اجرایی در تمامی شهرستان‌های این استان حتی در شهرستان‌های سیریک و جاسک روز شنبه 29 آذر ماه به صورت حضوری دایر است.

