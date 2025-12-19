مدیریت بحران استانداری هرمزگان خبر داد:
فعالیت غیرحضوری مدارس شهرستانهای جاسک و سیریک روز شنبه 29 آذر ماه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با توجه به بارندگیها و سیلاب واقع شده در شهرستانهای جاسک و سیریک، مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در این شهرستانها با موافقت استاندار هرمزگان در روز شنبه 29 آذر ماه تعطیل خواهد بود.
به گزارش ایلنا، مهرداد حسنزاده به فعالیت آموزشی سایر شهرستانهای استان هرمزگان در روز شنبه 29 آذر ماه اشاره داشته و در این رابطه افزود: مدارس بقیه شهرستانهای این استان به روال عادی و به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
وی همچنین به فعالیت دانشگاهها، ادارات استان هرمزگان اشاره کرده و ادامه داد: فعالیت دانشگاهها، ادارات و دستگاههای اجرایی در تمامی شهرستانهای این استان حتی در شهرستانهای سیریک و جاسک روز شنبه 29 آذر ماه به صورت حضوری دایر است.