ادارات و بانک های چهارمحال و بختیاری با یک ساعت تاخیر شروع می شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مدیریت بحران به اطلاع هم‌استانی‌های محترم می‌رساند، با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و به‌منظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، همچنین ضرورت مدیریت مصرف انرژی و در راستای رفاه حال مردم عزیز، بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان، ساعت شروع به کار ادارات، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و بانک‌ها فردا شنبه ۲۹ آذرماه از ساعت ۹ صبح تعیین می‌شود.

شایان ذکر است این تصمیم شامل دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و مراکز درمانی نمی‌باشد و این مراکز طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن همکاری در مدیریت مصرف انرژی، اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

انتهای پیام/