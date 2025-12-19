به گزارش ایلنا، حسین عسکرزاده افزود: با توجه به شرایط جوی نامساعد، لغزندگی شدید جاده‌ها و سرمای شدید هوا، احتمال بروز حوادث در این مسیرها بسیار بالا است. بنابراین رانندگان موظف هستند از تردد در محور مهریز به تنگ‌چنار و دیگر مسیرهای ییلاقی در این شهرستان خودداری کنند.

وی به شرایط نامساعد جوی در شهرستان مهریز و ضرورت رعایت موارد ایمنی اشاره کرده و ادامه داد: از شهروندان و رانندگان درخواست می‌شود تا اطلاع بعدی از هرگونه تردد غیرضروری در شهرستان و مسیرهای ییلاقی خودداری کنند و هشدارهای پلیس راه و عوامل راهداری را جدی بگیرند.

فرماندار شهرستان مهریز اظهار داشت: شهروندان و عموم رانندگان از تلاش برای عبور از مسیرهای مسدود یا فرعی پرهیز کرده و توصیه‌ها و هشدارهای عوامل راهداری و پلیس راه را به دقت رعایت کنند. حفظ جان شهروندان در اولویت است و هرگونه تردد غیرضروری در شرایط کنونی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

