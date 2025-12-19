خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسدود شدن محور مواصلاتی شهر مهریز به دهستان تنگ‌چنار

مسدود شدن محور مواصلاتی شهر مهریز به دهستان تنگ‌چنار
کد خبر : 1729926
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان مهریز گفت: محور مواصلاتی شهر مهریز به دهستان تنگ‌چنار محدوده مسیر شیرازی در بخش مرکزی به دلیل لغزندگی شدید جاده و برودت هوا مسدود شده است. بنابراین هرگونه تردد در این مسیر و سایر مناطق ییلاقی این شهرستان خطرناک و ناممکن است.

به گزارش ایلنا، حسین عسکرزاده افزود: با توجه به شرایط جوی نامساعد، لغزندگی شدید جاده‌ها و سرمای شدید هوا، احتمال بروز حوادث در این مسیرها بسیار بالا است. بنابراین رانندگان موظف هستند از تردد در محور مهریز به تنگ‌چنار و دیگر مسیرهای ییلاقی در این شهرستان خودداری کنند.

وی به شرایط نامساعد جوی در شهرستان مهریز و ضرورت رعایت موارد ایمنی اشاره کرده و ادامه داد: از شهروندان و رانندگان درخواست می‌شود تا اطلاع بعدی از هرگونه تردد غیرضروری در شهرستان و مسیرهای ییلاقی خودداری کنند و هشدارهای پلیس راه و عوامل راهداری را جدی بگیرند.

فرماندار شهرستان مهریز اظهار داشت: شهروندان و عموم رانندگان از تلاش برای عبور از مسیرهای مسدود یا فرعی پرهیز کرده و توصیه‌ها و هشدارهای عوامل راهداری و پلیس راه را به دقت رعایت کنند. حفظ جان شهروندان در اولویت است و هرگونه تردد غیرضروری در شرایط کنونی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن