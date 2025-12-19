فعالیت غیرحضوری برخی مدارس استان قم روز شنبه 29 آذر

به گزارش ایلنا، مرتضی رحمان‌نیا افزود: در شهرستان قم مدارس بخش سلفچگان و بخش خلجستان، در شهرستان کهک تمامی مدارس و در شهرستان جعفرآباد مدارس بخش قاهان، در نوبت صبح روز شنبه 29 آذر ماه غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

وی به دلایل اصلی اتخاذ این تصمیم از سوی استانداری قم اشاره کرده و ادامه داد: این تصمیم به دلیل بارش برف و کاهش دما تا منفی 4 درجه اتخاذ شده است. در این راستا آموزش‌های مدارس اعلام شده از بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/