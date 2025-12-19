خبرگزاری کار ایران
فعالیت غیرحضوری برخی مدارس استان قم روز شنبه 29 آذر

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم به تعطیلی برخی مدارس استان به دلیل شرایط نامساعد جوی اشاره کرده و گفت: در پی بارش برف و برودت هوا، مدارس شیفت صبح روز شنبه 29 آذر ماه در برخی نقاط استان قم، غیر حضوری شد.

به گزارش ایلنا، مرتضی رحمان‌نیا افزود: در شهرستان قم مدارس بخش سلفچگان و بخش خلجستان، در شهرستان کهک تمامی مدارس و در شهرستان جعفرآباد مدارس بخش قاهان، در نوبت صبح روز شنبه 29 آذر ماه غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

وی به دلایل اصلی اتخاذ این تصمیم از سوی استانداری قم اشاره کرده و ادامه داد: این تصمیم به دلیل بارش برف و کاهش دما تا منفی 4 درجه اتخاذ شده است. در این راستا آموزش‌های مدارس اعلام شده از بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

