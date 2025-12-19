خبرگزاری کار ایران
فعالیت مدارس و دانشگاه‌های اصفهان، روز شنبه غیرحضوری شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بحران استان اصفهان و با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و پیشگیری از وقوع حوادث؛ فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان فردا شنبه ۲۹ آذر غیرحضوری است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش   افزود: مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها روز شنبه تعطیل است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: مادران باردار و مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال و مقطع ابتدایی می‌توانند با موافقت مدیران خود به طور دورکار فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه کاهش هشت تا ۱۲ درجه ای دما تا اواسط هفته پیش بینی شده است، افزود: بارش برف، باران و کولاک در بیشتر مناطق استان به خصوص جنوب و شرق تا بعدازظهر امروز جمعه تداوم دارد.

شیشه فروش افزود: دستورالعمل امداد زمستانی برای بازگشایی محورها و توصیه های ایمنی برای سفر در محورهای برف گیر ابلاغ شده است.

به گفته وی، ۵۱۰ تیم امدادرسان شامل تیم های پلیس راه و راهور، اداره راهداری، اورژانس، گاز، برق و تیم های پشتیبانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و آتش نشانی برای خدمت‌رسانی به مردم استان آماده در محل های ماموریت در حال خدمت رسانی هستند.

شیشه فروش افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته و با تلاش تیم های راهداری، ۱۰هزار کیلومتر از راه‌های استان برف روبی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: تاکنون امداد رسانی به ۴۷۰ خودرو، اسکان بیش از ۳۷۰ خانواده و مسافر در سایت‌های اسکان و پایگاه‌های پیش بینی شده توسط تیم های پلیس راه، هلال احمر، فوریت‌های پزشکی و مدیریت بحران شهرستان‌ها انجام شده است.

وی افزود: برف روبی در ۳۴ شهر و ۲۵۴ روستا توسط ۳۲۰ تیم امدادی و خدمات رسان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از هم استانی ها درخواست کرد از سفرهای غیر ضرور در جاده ها پرهیز کنند و در صورت الزام به تردد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته  باشند.

