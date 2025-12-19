به علت بارش سنگین برف و سرما؛
مدارس و دانشگاه های ۳ شهرستان فارس فردا غیرحضوری است
روابط عمومی آموزش و پرورش فارس طی اطلاعیهای اعلام کرد که در پی بارش برف و باران، کاهش دما و یخزدگی سطح معابر، فعالیت آموزشی مدارس شهرستانهای آباده، اقلید و بوانات در استان فارس، روز شنبه ۲۹ آذرماه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در پی بارش برف و باران و کاهش دما و یخزدگی سطح معابر فعالیت آموزشی در مدارس شهرستانهای آباده، اقلید و بوانات در استان فارس در روز شنبه ،۲۹ آذر به صورت «غیرحضوری» خواهد بود.
لازم به ذکر است امتحانات نهایی دانشآموزان پایه دوازدهم مدارس بزرگسال و از راه دور بر اساس برنامه اعلام شده کماکان برقرار است.