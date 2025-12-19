خانه



استان‌ها



فارس ۲۸ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۷:۱۱

به علت بارش سنگین برف و سرما؛

مدارس و دانشگاه های ۳ شهرستان فارس فردا غیرحضوری است

روابط عمومی آموزش و پرورش فارس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پی بارش برف و باران، کاهش دما و یخ‌زدگی سطح معابر، فعالیت آموزشی مدارس شهرستان‌های آباده، اقلید و بوانات در استان فارس، روز شنبه ۲۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.