خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روابط‌عمومی اورژانس استان قم اعلام کرد:

مسمومیت 4 نفر در شهرستان جعفریه قم با گاز مونوکسیدکربن

مسمومیت 4 نفر در شهرستان جعفریه قم با گاز مونوکسیدکربن
کد خبر : 1729861
لینک کوتاه کپی شد.

روابط‌عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان قم از بروز حادثه گازگرفتگی در این استان خبر داد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: 4 نفر با گاز مونوکسیدکربن در شهرستان جعفریه مسموم شدند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه اورژانس استان قم آمده است: بر این اساس گزارش یک مورد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن، امروز جمعه 28 آذر ماه در روستای محمودآباد از توابع شهرستان جعفریه به اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی استان قم اعلام شد.

بعد از دریافت گزارش این حادثه، بلافاصله یک کد اعزامی اورژانس به محل حادثه اعزام شد. بررسی‌های اولیه عوامل امدادی و نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی، نشان داد علت این حادثه، استفاده از بخاری بدون دودکش در محیط بسته بوده است.

در این حادثه 3 بیمار بزرگسال و یک کودک دچار علائم مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند. با اقدامات اولیه کارشناسان اورژانس، وضعیت عمومی تمامی بیماران این حادثه گازگرفتگی بهبود یافت. خوشبختانه این حادثه هیچ مورد فوتی یا بیمار بدحال نداشت.

روابط‌عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان قم، ضمن هشدار به شهروندان، بر لزوم استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، اطمینان از سلامت دودکش‌ها و تهویه مناسب محیط‌های بسته را تأکید می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری