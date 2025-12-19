مسمومیت 4 نفر در شهرستان جعفریه قم با گاز مونوکسیدکربن

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه اورژانس استان قم آمده است: بر این اساس گزارش یک مورد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن، امروز جمعه 28 آذر ماه در روستای محمودآباد از توابع شهرستان جعفریه به اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی استان قم اعلام شد.

بعد از دریافت گزارش این حادثه، بلافاصله یک کد اعزامی اورژانس به محل حادثه اعزام شد. بررسی‌های اولیه عوامل امدادی و نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی، نشان داد علت این حادثه، استفاده از بخاری بدون دودکش در محیط بسته بوده است.

در این حادثه 3 بیمار بزرگسال و یک کودک دچار علائم مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند. با اقدامات اولیه کارشناسان اورژانس، وضعیت عمومی تمامی بیماران این حادثه گازگرفتگی بهبود یافت. خوشبختانه این حادثه هیچ مورد فوتی یا بیمار بدحال نداشت.

روابط‌عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان قم، ضمن هشدار به شهروندان، بر لزوم استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، اطمینان از سلامت دودکش‌ها و تهویه مناسب محیط‌های بسته را تأکید می‌کند.

