لزوم تکمیل کمربندی شرقی خرم آباد قبل از پایان سال

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز جمعه بیست و هشتم آذر ماه در جریان بازدید از کمربندی شرقی خرم آباد، اظهارداشت: وجود یک ورودی برای شهر خرم آباد از این مسیر باتوجه به جمعیت و قدمت این شهر، چندان مناسب نبود و برهمین اساس از چندماه قبل استارت ایجاد کمربند شرقی خرم آباد، زده شد.

وی ادامه داد: مجموعه مدیریت شهری استان، دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد و اداره کل راه و شهرسازی در این زمینه همکاری‌های لازم را داشته‌اند و هم اکنون نیز این طرح از پیشرفت کافی برخوردار است.

استاندار لرستان تصریح کرد: این پروژه ضمن کاهش ترافیک مرکز شهر، دسترسی شمال به شرق شهر خرم آباد را نیز تسهیل می‌کند.

شاهرخی افزود: این کمربندی به موازات تنها ورودی شهر یک مسیر ۴۵ متری جدید برای ورود به شهر ایجاد نموده است.

کمربندی شرقی نیمه اول اسفند به بهره برداری می‌رسد

شهردار خرم آباد نیز در این زمینه گفت: این پروژه یکی از طرح‌های ماندگار در تاریخ شهر خرم آباد است زیرا یک ورودی جدید به ورودی‌های شهر افزوده می‌شود.

«داریوش بارانی بیرانوند» اظهارداشت: و مبلغ ۴۰ میلیارد ریال اعتبار از محل استانداری لرستان صرف تامین بیس این پروژه شده و در ۱۵ اسفندماه جاری به بهره برداری می‌رسد.

وی از همکاری‌های دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد و اداره کل راه و شهرسازی استان در جریان اجرای این پروژه تقدیر کرد.

انتهای پیام/