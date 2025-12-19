خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شبی تلخ در حسین‌آباد جهرم/تشریح جزئیات حادثه برای امدادگر هلال احمر فارس

شبی تلخ در حسین‌آباد جهرم/تشریح جزئیات حادثه برای امدادگر هلال احمر فارس
کد خبر : 1729849
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست فرمانداری جهرم جزئیات حادثه شب گذشته در منطقه حسین‌اباد قبله این شهرستان که منجر به از دست رفتن جان یکی از امدادگران هلال احمر فارس شد، را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، سجاد مطهرنیا در تشریح جزئیات حادثه در حسین‌آباد قبله گفت: حوالی ساعت ۲۱:۴۰ شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذرماه، در پی تماس مردمی مبنی‌بر گیر افتادن یک دستگاه خودرو به همراه سرنشینان در مسیر رودخانه روستای حسین‌آباد قبله، بلافاصله تمام عوامل امدادی و خدماتی به محل حادثه اعزام شدند که با تلاش عوامل امدادی از رودخانه خارج شد.

وی افزود: بنا بر اظهارات حاضران در صحنه، این خودرو سه سرنشین داشته که دو نفر موفق به نجات خود شده‌اند و یک نفر دیگر مفقود شده بود که عملیات جست‌و‌جو برای یافتن فرد مفقودشده ادامه داشت که جسد بی جان فرد مفقودشده حوالی ساعت ۲:۵۰ بامداد جمعه پیدا شد.

سرپرست فرمانداری جهرم افزود: در جریان عملیات امدادرسانی، متأسفانه یک دستگاه خودروی دیگر بدون توجه به هشدار‌ها و تذکرات مکرر نیرو‌های امدادی، از سمت مقابل رودخانه وارد آب شد که به دلیل جریان شدید آب واژگون شد که دو نفر از سرنشینان این خودرو با تلاش فراوان نیرو‌های امدادی از آب نجات داده شدند، اما متأسفانه در حین عملیات امداد و نجات، یکی از نیرو‌های امدادی هلال‌احمر جان خود را از دست داد.

مطهرنیا تاکید کرد: از شهروندان درخواست می‌شود به هنگام بارندگی برای حفظ جان خود از تردد‌های غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده و به هیچ عنوان به مسیر رودخانه و جریان آب نزدیک نشوند.

 جان‌باختن امدادگر هلال‌احمر و پایان جست‌وجوی مفقودی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس نیز با ابراز تأسف و تأثر عمیق از جان‌باختن یکی از نیروهای فداکار این جمعیت در جریان عملیات امدادرسانی در حوالی روستای حسین‌آباد قبله شهرستان جهرم، جزئیاتی از این حادثه را تشریح کرد.

حسین درویشی با اشاره به وقوع حادثه در شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذرماه اظهار داشت:در پی اعلام مردمی مبنی بر گرفتار شدن یک دستگاه خودرو در مسیر رودخانه روستای حسین‌آباد قبله، نیروهای امدادی هلال‌احمر بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات امداد و نجات آغاز شد. متأسفانه در جریان این مأموریت و در حالی که نیروهای امدادی مشغول هشدار و کنترل صحنه بودند، یک دستگاه خودروی دیگر بدون توجه به تذکرات مکرر وارد بستر رودخانه شد که به دلیل شدت جریان آب واژگون گردید.

وی افزود:در این حادثه، دو نفر از سرنشینان خودرو با تلاش نیروهای امدادی نجات یافتند، اما متأسفانه در جریان عملیات امداد و نجات، محمد قربان، از امدادگران فداکار جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم، جان خود را از دست داد و به مقام رفیع فداکارخدمت نائل آمد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس با اشاره به سوابق این امدادگر جان‌باخته گفت:این نیروی ایثارگر از اعضای فعال و با سابقه جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم بود که با درجه ایثار، سال‌ها در حوزه‌های مختلف امدادی فعالیت داشت.

وی مربی هلال‌احمر، مربی طرح دادرس، عضو فعال جوانان و از نیروهای توانمند در امداد و نجات تخصصی کوهستان و جاده‌ای به‌شمار می‌رفت و همواره با روحیه‌ای متعهدانه و داوطلبانه در مأموریت‌های امدادی حضور مؤثر داشت.

درویشی در پایان با تسلیت این ضایعه دردناک به خانواده این امدادگر فداکار، جامعه بزرگ هلال‌احمر و مردم شریف استان فارس تأکید کرد:ایثار و فداکاری نیروهای امدادی هلال‌احمر، جلوه‌ای روشن از تعهد انسانی و خدمت بی‌منت به مردم است و یاد و نام این امدادگر جان‌باخته همواره در حافظه جمعیت هلال‌احمر استان فارس ماندگار خواهد بود.

تسلیت استاندار فارس در پی درگذشت شهادت‌گونه نجاتگر هلال‌احمر جهرم

استاندار فارس در پی درگذشت شهادت‌گونه زنده‌یاد «محمد قربان» نجاتگر فداکار جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم که حین عملیات امدادرسانی به شهروندان گرفتار در یک رودخانه فصلی جان خود را از دست داد، با صدور پیامی این ضایعه اندوه‌بار را تسلیت گفت و از ایثار و مجاهدت نیروهای امدادی قدردانی کرد.

 متن پیام حسینعلی امیری به این شرح است:درگذشت شهادت‌گونه و تأثربرانگیز زنده‌یاد «محمد قربان» نجاتگر فداکار جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم، که در حین عملیات امدادرسانی به شهروندان گرفتار در یک رودخانه فصلی، جان خود را مخلصانه فدا کرد، موجب اندوه عمیق اینجانب و عموم مردم شریف استان فارس گردید. این نیروی فداکار جمعیت هلال احمر با ایثار جان خویش، جلوهای والا از انسانیت و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشت و نام خود را در زمره قهرمانان این مرز و بوم جاودانه ساخت. 

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار این جوان برومند، جامعه بزرگ جمعیت هلال‌احمر و مردم نجیب شهرستان جهرم و استان فارس، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم. 

همچنین از همت بلند و تلاش‌های جهادی تمامی نیروهای امدادی در جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، نیروهای مردمی و داوطلبان غیوری که در روزهای اخیر با حضور ایثارگرانه در صحنه‌ بارش‌های سنگین استان، برای صیانت از جان و مال مردم از هیچ تلاشی دریغ نکردند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می‌نمایم. بی‌شک این مجاهدت‌های ایثارگرانه در پیشگاه الهی مأجور و در حافظه تاریخی مردم فارس ماندگار خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری