خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارشناس هواشناسی:

بارش پراکنده برف در قزوین آغاز می‌شود

بارش پراکنده برف در قزوین آغاز می‌شود
کد خبر : 1729839
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین گفت: شهروندان قزوینی طی شب گذشته هوای سردی را پشت سر گذاشتند تا جایی که دمای هوا در شهرهای آوج و قزوین به پنج درجه سانتیگراد زیر صفر رسید.

به گزارش ایلنا در قزوین، مریم بهروزی با اعلام این خبر گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، از فردا /شنبه/ تا دوشنبه وضعیت جوی استان به نسبت پایدار بوده؛ اما همچنان استقرار هوای سرد را در سطح استان خواهیم داشت.

این کارشناس اداره کل هواشناسی استان تاکید کرد: برای امروز همچنان نفوذ زبانه‌های پرفشار و گذر امواج را از سطح منطقه خواهیم داشت که این مساله باعث می‌شود در برخی نقاط استان افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر نیز احتمال بارش پراکنده برف، به ویژه در ارتفاعات را داشته باشیم.

به گفته وی، بیشترین میزان بارش برف طی چند روز گذشته مربوط به آوج با هفت سانتی متر بوده است.

بهروزی خاطرنشان کرد: در شبانه روز گذشته شهرهای آوج و قزوین با پنج درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و بیشینه دما نیز مربوط به قزوین با ۶ درجه سانتیگراد بالای صفر بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری