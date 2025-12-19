این کارشناس اداره کل هواشناسی استان تاکید کرد: برای امروز همچنان نفوذ زبانه‌های پرفشار و گذر امواج را از سطح منطقه خواهیم داشت که این مساله باعث می‌شود در برخی نقاط استان افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر نیز احتمال بارش پراکنده برف، به ویژه در ارتفاعات را داشته باشیم.

به گفته وی، بیشترین میزان بارش برف طی چند روز گذشته مربوط به آوج با هفت سانتی متر بوده است.

بهروزی خاطرنشان کرد: در شبانه روز گذشته شهرهای آوج و قزوین با پنج درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و بیشینه دما نیز مربوط به قزوین با ۶ درجه سانتیگراد بالای صفر بود.