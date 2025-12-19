کارشناس هواشناسی:
بارش پراکنده برف در قزوین آغاز میشود
کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین گفت: شهروندان قزوینی طی شب گذشته هوای سردی را پشت سر گذاشتند تا جایی که دمای هوا در شهرهای آوج و قزوین به پنج درجه سانتیگراد زیر صفر رسید.
به گزارش ایلنا در قزوین، مریم بهروزی با اعلام این خبر گفت: براساس آخرین نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای، از فردا /شنبه/ تا دوشنبه وضعیت جوی استان به نسبت پایدار بوده؛ اما همچنان استقرار هوای سرد را در سطح استان خواهیم داشت.
این کارشناس اداره کل هواشناسی استان تاکید کرد: برای امروز همچنان نفوذ زبانههای پرفشار و گذر امواج را از سطح منطقه خواهیم داشت که این مساله باعث میشود در برخی نقاط استان افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر نیز احتمال بارش پراکنده برف، به ویژه در ارتفاعات را داشته باشیم.
به گفته وی، بیشترین میزان بارش برف طی چند روز گذشته مربوط به آوج با هفت سانتی متر بوده است.
بهروزی خاطرنشان کرد: در شبانه روز گذشته شهرهای آوج و قزوین با پنج درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و بیشینه دما نیز مربوط به قزوین با ۶ درجه سانتیگراد بالای صفر بود.