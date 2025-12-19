خبرگزاری کار ایران
مدیر عامل هلال احمر لرستان خبر داد؛

نجات سه فرد گرفتار شده در ارتفاعات کوهستانی منطقه آبگرمه کوهدشت

کد خبر : 1729838
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان از نجات سه فرد گرفتار در ارتفاعات کوهستانی منطقه آبگرمه شهرستان کوهدشت پس از ۱۰ ساعت عملیات امدادی خبر داد.

به گزارش ایلنا، به نقل از از روابط عمومی جمعیت هلال احمر لرستان غلامرضا علی‌محمدی اظهار کرد: ساعت ۲۱ شب گذشته گزارشی مبنی بر گرفتار شدن سه نفر در ارتفاعات کوهستانی آبگرمه از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان دریافت شد که بلافاصله یک تیم امداد و نجات کوهستان از جمعیت هلال‌احمر شهرستان کوهدشت به محل حادثه اعزام شد. 

وی افزود: امدادگران پس از پیمایش حدود هفت کیلومتر مسیر سخت و صعب‌العبور کوهستانی، به افراد گرفتار دسترسی پیدا کردند و با ایجاد کارگاه فنی کوهستان، عملیات انتقال آن‌ها را با رعایت کامل اصول ایمنی انجام دادند. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با بیان اینکه این عملیات در شرایط دشوار کوهستانی انجام شد، گفت: عملیات امدادرسانی حدود ۱۰ ساعت به طول انجامید و خوشبختانه هر سه نفر نجات‌یافته از سلامت نسبی برخوردار بودند و به مناطق امن منتقل شدند. 

علی‌محمدی ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی امدادگران هلال‌احمر، از کوهنوردان و طبیعت‌گردان خواست پیش از حضور در مناطق کوهستانی، از وضعیت جوی و مسیرها اطلاع کافی کسب کرده و تجهیزات ایمنی و فنی لازم را به همراه داشته باشند.

انتهای پیام/
