خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوای خرمشهر و ملاثانی در وضعیت قرمز؛ هشدار برای گروه‌های حساس در ۴ شهر دیگر خوزستان

هوای خرمشهر و ملاثانی در وضعیت قرمز؛ هشدار برای گروه‌های حساس در ۴ شهر دیگر خوزستان
کد خبر : 1729827
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز پایش کیفی هوا اعلام کرد امروز جمعه ۲۸ آذر شاخص آلودگی در خرمشهر و ملاثانی به بیش از ۱۵۰ رسیده و در وضعیت «ناسالم» قرار دارد؛ در چند شهر دیگر نیز شرایط «نارنجی» گزارش شده و به سالمندان، کودکان و بیماران قلبی‌ـ‌ریوی توصیه می‌شود از فعالیت در فضای باز خودداری کنند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز جمعه ۲۸ آذر منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر‌های خرمشهر ۱۵۳ و ملاثانی ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.

شاخص آلودگی هوا در شهر‌های آبادان ۱۳۳، شوشتر ۱۰۸، کارون ۱۱۹ و هفتکل ۱۳۶ بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

هوای شهر‌های آغاجری، اهواز، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان و هویزه قابل قبول ارزیابی شده است.

هوا در شهر‌های اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، بهبهان، دهدز، دزفول، شوش و هندیجان پاک گزارش شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری