هوای خرمشهر و ملاثانی در وضعیت قرمز؛ هشدار برای گروههای حساس در ۴ شهر دیگر خوزستان
مرکز پایش کیفی هوا اعلام کرد امروز جمعه ۲۸ آذر شاخص آلودگی در خرمشهر و ملاثانی به بیش از ۱۵۰ رسیده و در وضعیت «ناسالم» قرار دارد؛ در چند شهر دیگر نیز شرایط «نارنجی» گزارش شده و به سالمندان، کودکان و بیماران قلبیـریوی توصیه میشود از فعالیت در فضای باز خودداری کنند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز جمعه ۲۸ آذر منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهرهای خرمشهر ۱۵۳ و ملاثانی ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.
شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۳۳، شوشتر ۱۰۸، کارون ۱۱۹ و هفتکل ۱۳۶ بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
هوای شهرهای آغاجری، اهواز، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان و هویزه قابل قبول ارزیابی شده است.
هوا در شهرهای اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، بهبهان، دهدز، دزفول، شوش و هندیجان پاک گزارش شده است.