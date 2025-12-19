به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز جمعه ۲۸ آذر منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر‌های خرمشهر ۱۵۳ و ملاثانی ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.

شاخص آلودگی هوا در شهر‌های آبادان ۱۳۳، شوشتر ۱۰۸، کارون ۱۱۹ و هفتکل ۱۳۶ بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

هوای شهر‌های آغاجری، اهواز، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان و هویزه قابل قبول ارزیابی شده است.

هوا در شهر‌های اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، بهبهان، دهدز، دزفول، شوش و هندیجان پاک گزارش شده است.

