احد بهجت حقیقی در نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی تنظیم بازار که با حضور مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیر کل تعزیرات حکومتی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ و میوه در آستانه شب یلدا، ماه مبارک رمضان و سال نو، ضروری است تمهیدات لازم برای تأمین به‌موقع کالاها و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ شود.

وی با اشاره به اجرای مرحله پنجم توزیع کالابرگ الکترونیکی، افزود: رصد مستمر تولید و پیش‌بینی دقیق میزان تقاضا در ایام مختلف، وظیفه مدیران کل، معاونین و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها است و باید پیش از بروز کمبود، اطلاعات لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، هم‌افزایی و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی را ضروری‌تر کرده است، تصریح کرد: محصولات تازه‌خوری و سایر اقلام اساسی باید به‌صورت مستمر از نظر عرضه و تقاضا پایش شوند تا تصمیم‌گیری‌ها، مبتنی بر واقعیت بازار باشد.

بهجت حقیقی بیان کرد: اصل موضوع تامین بازار بر عهده زنجیره تولید است و اتحادیه‌های باغداران، دامداران، مرغداران و زنجیره‌های تولیدی باید پیش از رسیدن کمبود به بازار، پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و با هماهنگی دستگاه‌های متولی، از بروز اختلال جلوگیری کنند.

وی با اشاره به همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی و شهرداری شیراز گفت: ایجاد و توسعه مراکز عرضه، نه‌تنها برای میوه شب عید بلکه برای گوشت و مرغ، با همکاری شهرداری شیراز دنبال می‌شود تا دسترسی شهروندان به اقلام اساسی تسهیل شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به تلاش تولیدکنندگان بخش دام و طیور خاطرنشان کرد: استان فارس در تحقق جوجه‌ریزی و فعال بودن گله‌ها رتبه برتر کشوری دارد و مرغداران و دامداران، علی رغم مشکلات تأمین نهاده‌ها، تولید را متوقف نکرده‌اند؛ چراکه تولیدکننده، محور اصلی پایداری بازار است.

