خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد؛

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی در فارس

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی در فارس
کد خبر : 1729807
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره بر نقش محوری تولیدکنندگان در تنظیم بازار، گفت: پیش‌بینی به‌موقع میزان تقاضا و هماهنگی میان زنجیره تولید و توزیع، مهم‌ترین راهکار حفظ آرامش بازار در ایام مناسبتی پیش‌رو است.

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی تنظیم بازار  که با حضور مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیر کل تعزیرات حکومتی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ و میوه در آستانه شب یلدا، ماه مبارک رمضان و سال نو، ضروری است تمهیدات لازم برای تأمین به‌موقع کالاها و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ شود.

وی با اشاره به اجرای مرحله پنجم توزیع کالابرگ الکترونیکی، افزود: رصد مستمر تولید و پیش‌بینی دقیق میزان تقاضا در ایام مختلف، وظیفه مدیران کل، معاونین و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها است و باید پیش از بروز کمبود، اطلاعات لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، هم‌افزایی و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی را ضروری‌تر کرده است، تصریح کرد: محصولات تازه‌خوری و سایر اقلام اساسی باید به‌صورت مستمر از نظر عرضه و تقاضا پایش شوند تا تصمیم‌گیری‌ها، مبتنی بر واقعیت بازار باشد.

 بهجت حقیقی بیان کرد: اصل موضوع تامین بازار بر عهده زنجیره تولید است و اتحادیه‌های باغداران، دامداران، مرغداران و زنجیره‌های تولیدی باید پیش از رسیدن کمبود به بازار، پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و با هماهنگی دستگاه‌های متولی، از بروز اختلال جلوگیری کنند.

وی با اشاره به همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی و شهرداری شیراز گفت: ایجاد و توسعه مراکز عرضه، نه‌تنها برای میوه شب عید بلکه برای گوشت و مرغ، با همکاری شهرداری شیراز دنبال می‌شود تا دسترسی شهروندان به اقلام اساسی تسهیل شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به تلاش تولیدکنندگان بخش دام و طیور خاطرنشان کرد: استان فارس در تحقق جوجه‌ریزی و فعال بودن گله‌ها رتبه برتر کشوری دارد و مرغداران و دامداران، علی رغم مشکلات تأمین نهاده‌ها، تولید را متوقف نکرده‌اند؛ چراکه تولیدکننده، محور اصلی پایداری بازار است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری