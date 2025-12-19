سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد؛
همافزایی دستگاهها برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی در فارس
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره بر نقش محوری تولیدکنندگان در تنظیم بازار، گفت: پیشبینی بهموقع میزان تقاضا و هماهنگی میان زنجیره تولید و توزیع، مهمترین راهکار حفظ آرامش بازار در ایام مناسبتی پیشرو است.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در نشست برنامهریزی و هماهنگی تنظیم بازار که با حضور مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیر کل تعزیرات حکومتی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ و میوه در آستانه شب یلدا، ماه مبارک رمضان و سال نو، ضروری است تمهیدات لازم برای تأمین بهموقع کالاها و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ شود.
وی با اشاره به اجرای مرحله پنجم توزیع کالابرگ الکترونیکی، افزود: رصد مستمر تولید و پیشبینی دقیق میزان تقاضا در ایام مختلف، وظیفه مدیران کل، معاونین و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها است و باید پیش از بروز کمبود، اطلاعات لازم به دستگاههای ذیربط اعلام شود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه شرایط سخت اقتصادی و تحریمهای ظالمانه، همافزایی و همدلی میان دستگاههای اجرایی را ضروریتر کرده است، تصریح کرد: محصولات تازهخوری و سایر اقلام اساسی باید بهصورت مستمر از نظر عرضه و تقاضا پایش شوند تا تصمیمگیریها، مبتنی بر واقعیت بازار باشد.
بهجت حقیقی بیان کرد: اصل موضوع تامین بازار بر عهده زنجیره تولید است و اتحادیههای باغداران، دامداران، مرغداران و زنجیرههای تولیدی باید پیش از رسیدن کمبود به بازار، پیشبینیهای لازم را انجام داده و با هماهنگی دستگاههای متولی، از بروز اختلال جلوگیری کنند.
وی با اشاره به همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی و شهرداری شیراز گفت: ایجاد و توسعه مراکز عرضه، نهتنها برای میوه شب عید بلکه برای گوشت و مرغ، با همکاری شهرداری شیراز دنبال میشود تا دسترسی شهروندان به اقلام اساسی تسهیل شود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به تلاش تولیدکنندگان بخش دام و طیور خاطرنشان کرد: استان فارس در تحقق جوجهریزی و فعال بودن گلهها رتبه برتر کشوری دارد و مرغداران و دامداران، علی رغم مشکلات تأمین نهادهها، تولید را متوقف نکردهاند؛ چراکه تولیدکننده، محور اصلی پایداری بازار است.