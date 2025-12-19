عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:
ضرورت تولید خودروهای برقی در کشور / توسعه صنایع داخلی اهمیت بسزایی دارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تصمیم گروه صنعتی ایران ترانسفو برای ورود به حوزه تولید خودروهای برقی اقدامی ارزشمند و ستودنی است و ضروری است این مسیر باید با جدیت پیگیری شود. این مجموعه تولیدی نشان داده که توانسته در صنعت ترانسفورماتورسازی خوش بدرخشد و امیدوارم در آینده درخشان باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی آقامحمدی در جریان بازدید از خط تولید ترانسفورماتور در گروه صنعتی ایران ترانسفو زنجان، افزود: توسعه صنایع داخلی اهمیت بسزایی دارد. بر این اساس آرزو دارم روزی برسد که این گروخ صنعتی در حوزه تولیدات خودروهای برقی صفر تا صد را تولید و کشور را از واردات خودروهای برقی بینیاز کند.
وی تأکیدات رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی را یادآوری کرده و ادامه داد: آن روزی که رهبر معظم انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتی را بیان کردند، عدهای فکر میکردند با رفتن به سمت غرب مشکلات آنها حل میشود. اما گذشت زمان و بدعهدی غرب نشان داد که در اقتصاد باید به خودمان تکیه کنیم.
تأسیس خط تولید خودروی برقی در دستور کار قرار دارد
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو نیز در جریان این بازدید به طرحهای توسعهای پیش رو اشاره کرده و گفت: این مجموعه صنعتی به عنوان پیشانی صنعت استان زنجان مفتخر است که در مسیر تولید و اشتغال حرکت میکند. تأسیس خط تولید خودروی برقی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم این امر به زودی محقق شود.
مرتضی عبدالهی افزود: گروه صنعتی ایران ترانسفو با نزدیک 5000 نفر نیروی انسانی و ظرفیت تولید 40 هزار مگاوات آمپر در سال، حدود 85 درصد نیاز صنعت برق و سایر صنایع کشور به انواع ترانسفورماتورهای توزیع، فوق توزیع و قدرت و همچنین انواع راکتور و پست برق را تأمین میکند.