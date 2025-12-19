معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان:
برخورد دو موتورسیکلت در محور علیآباد کتول به خانببین منجر به یک فوتی و دو مصدوم شد
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان از فوت یک نفر و مصدومیت ۳ نفر دیگر در برخورد دو موتورسیکلت در محور علیآباد کتول به خانببین خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، رضا حاجیلری با اعلام جزئیات حادثه برخورد دو موتورسیکلت در محور علیآباد کتول به خانببین، گفت: این حادثه در ابتدای روستای مهدیآباد رخ داده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش از اورژانس، پایگاه امدادی زرینگل هلال احمر با اعزام یک تیم دو نفره و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
وی تصریح کرد: در این حادثه متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند.
حاجیلری با بیان اینکه متوفی با سوختگی شدید بود، خاطرنشان کرد: پیکر متوفی در محل حادثه تحویل عوامل انتظامیشد.