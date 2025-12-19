به گزارش ایلنای گلستان، رضا حاجیلری با اعلام جزئیات حادثه برخورد دو موتورسیکلت در محور علی‌آباد کتول به خان‌ببین، گفت: این حادثه در ابتدای روستای مهدی‌آباد رخ داده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش از اورژانس، پایگاه امدادی زرین‌گل هلال احمر با اعزام یک تیم دو نفره و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی تصریح کرد: در این حادثه متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

حاجیلری با بیان اینکه متوفی با سوختگی شدید بود، خاطرنشان کرد: پیکر متوفی در محل حادثه تحویل عوامل انتظامی‌شد.

