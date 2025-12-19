به گزارش ایلنا، ساسان رستمی افزود: تندباد سراسر استان ایلام را دربرگرفته است و شهروندان برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی از رفت‌وآمدهای غیرضروری در محیط‌های باز و بیرونی خودداری کنند. در این شرایط دمای شبانگاهی و صبحگاهی در مناطق سردسیر و کوهستانی استان نزدیک به صفر تا زیرصفر خواهد رسید.

وی ادامه داد: بر پایه گزارش‌ها، تندباد در برخی مناطق شهری و روستایی ایلام موجب شکستن شاخه و ساقه درختان و سقوط سازه‌های سبک مانند تابلوهای تبلیغاتی و وارد آمدن خسارت به خودروها شده است. برای هفته پیش‌رو آسمان استان پایدار خواهد بود و سامانه بارشی وارد ایلام نمی‌شود.

