کارشناس هواشناسی ایلام خبر داد:
پیمایش تندباد در ایلام تا عصر جمعه / شهروندان از رفتوآمدهای غیرضروری خودداری کنند
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان ایلام گفت: تندباد از پنجشنبه شب گذشته 27 آذر ماه در این استان آغاز شده و تا عصر امروز جمعه 28 آذر ماه ادامه دارد و سپس به تدریج فروکش میکند. وزش تندباد در استان از بامداد امروز جمعه 28 آذر ماه شدت گرفته و این روند تا عصر امروز ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، ساسان رستمی افزود: تندباد سراسر استان ایلام را دربرگرفته است و شهروندان برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی از رفتوآمدهای غیرضروری در محیطهای باز و بیرونی خودداری کنند. در این شرایط دمای شبانگاهی و صبحگاهی در مناطق سردسیر و کوهستانی استان نزدیک به صفر تا زیرصفر خواهد رسید.
وی ادامه داد: بر پایه گزارشها، تندباد در برخی مناطق شهری و روستایی ایلام موجب شکستن شاخه و ساقه درختان و سقوط سازههای سبک مانند تابلوهای تبلیغاتی و وارد آمدن خسارت به خودروها شده است. برای هفته پیشرو آسمان استان پایدار خواهد بود و سامانه بارشی وارد ایلام نمیشود.