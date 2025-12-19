رییس پلیس راه اردبیل خبر داد:
مسدود شدن جاده کوهستانی خلخال - پونل تا اطلاع ثانوی
رییس پلیس راه استان اردبیل گفت: با توجه به کولاک شدید، تغییرات جوی و بارش برف، کاهش ضریب ایمنی عبور و مرور، محدودیت دید و همچنین صعبالعبور بودن منطقه، جاده کوهستانی خلخال - پونل تا اطلاع ثانوی مسدود است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ وحید علیپور افزود: این مسیر کوهستانی به منظور پیشگیری از وقوع خطرات احتمالی با هماهنگی ادارهکل راهداری استان اردبیل مسدود شده است. رانندگان در بازه زمانی بسته شدن جاده خلخال - پونل از مسیر جایگزین جاده خلخال - اسالم برای تردد استفاده کنند.
وی ادامه داد: رانندگان و کاربران جادهای باید این نکته را در نظر داشته باشند که تردد از گردنه خلخال - اسالم تنها با زنجیرچرخ امکان پذیر است. تردد در محورهای کوهستانی و گردنههای برفگیر مستلزم همراه داشتن و استفاده از تجهیزات ایمنی زمستانی به ویژه زنجیر چرخ است.
رییس پلیس راه استان اردبیل استان اردبیل با تأکید بر اینکه حفظ جان و ایمنی مسافران و رانندگان از اولویتهای پلیس است، اظهار داشت: بارش خفیف برف در تمام راههای ارتباطی و محورهای مواصلاتی این استان ادامه داشته و همچنین سطح جادههای استان خیس و لغزنده است.
سرهنگ علیپور تصریح کرد: از شهروندان درخواست میشود در این شرایط جوی در صورت امکان از هرگونه سفر غیرضروری پرهیز کنند. همچنین در صورت الزام به سفر به رانندگان نیز توصیه میشود برای تردد در مسیرهای کوهستانی حتماً زنجیرچرخ و لوازم ایمنی به همراه داشته باشند.
وی بیان داشت: با توجه به شرایط نامساعد جوی علاوه بر همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمازای زمستانی، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب و ایمن با وسیله نقلیه جلویی ضروری است. رانندگان تجهیزات فنی خودرو از جمله سالم بودن برف پاکنها و بخاری را کنترل و با هوشیاری و دقت رانندگی کنند.
رییس پلیس راه استان اردبیل استان اردبیل تأکید کرد: داشتن لوازم گرمایشی و لباسهای زمستانی از ضروریات تردد در مسیرهای کوهستانی است. با اینکه راههای ارتباطی این استان باز است، اما جادهها لغزنده بوده و رانندگان برای ایمنی خود به توصیههای راهداران و پلیس توجه کنند.
سرهنگ علیپور ابراز داشت: با توجه به آغاز طرح زمستانی پلیس، کنترل تجهیزات زمستانی با اولویت کنترل زنجیرچرخ وسایط نقلیه به ویژه ناوگان عمومی مسافربری توسط مأموران پلیس راه اجرا و اعمال می شود. مأموران پلیس راه استان اردبیل به صورت شبانهروزی آماده خدماترسانی به مردم و تأمین امنیت راهها هستند.