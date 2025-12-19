در پی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری
امدادرسانی به ۱۸۱ خودرو امداد رسانی شد و به ۶۴ مسافراسکان موقت داده شد
معاون راهداری چهارمحال و بختیاری از انجام عملیات گسترده امدادرسانی به مسافران گرفتار در برف و کولاک در پی بارشهای اخیر در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، امین قوامی با بیان اینکه حفظ ایمنی و آرامش مسافران اولویت اصلی راهداری است گفت: در پی بارش برف و شرایط نامساعد جوی، ۱۸۱ مورد امدادرسانی به خودروهای گرفتار در محورهای مواصلاتی استان انجام شد.
قوامی افزود: همچنین در این مدت، ۶۴ نفر از مسافران که به دلیل انسداد موقت راهها یا شرایط نامناسب جوی امکان ادامه مسیر نداشتند، در راهدارخانهها و مراکز پیشبینیشده اسکان موقت داده شدند.
معاون راهداری استان با تقدیر از تلاش نیروهای عملیاتی، تصریح کرد:این خدمات امدادی با حضور ۲۰۵ نفر از نیروهای راهداری و بهرهگیری از ۱۵۹ دستگاه ماشینآلات انجام شد و نیروها بهصورت شبانهروزی در محورهای حساس مستقر بودند.
وی در پایان با اشاره به آمادگی این اداره برای مقابله با شرایط مشابه، تأکید کرد:راهداری چهارمحال و بختیاری با رصد مستمر وضعیت جوی و محورهای مواصلاتی، آمادگی کامل برای خدمترسانی به مسافران و کاربران جادهای را دارد.