در پی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

امدادرسانی به ۱۸۱ خودرو امداد رسانی شد و به ۶۴ مسافراسکان موقت داده شد

امدادرسانی به ۱۸۱ خودرو امداد رسانی شد و به ۶۴ مسافراسکان موقت داده شد
کد خبر : 1729731
کد خبر : 1729731
معاون راهداری چهارمحال و بختیاری از انجام عملیات گسترده امدادرسانی به مسافران گرفتار در برف و کولاک در پی بارش‌های اخیر در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، امین قوامی با بیان اینکه حفظ ایمنی و آرامش مسافران اولویت اصلی راهداری است گفت: در پی بارش برف و شرایط نامساعد جوی، ۱۸۱ مورد امدادرسانی به خودروهای گرفتار در محورهای مواصلاتی استان انجام شد.

قوامی افزود: همچنین در این مدت، ۶۴ نفر از مسافران که به دلیل انسداد موقت راه‌ها یا شرایط نامناسب جوی امکان ادامه مسیر نداشتند، در راهدارخانه‌ها و مراکز پیش‌بینی‌شده اسکان موقت داده شدند.

معاون راهداری استان با تقدیر از تلاش نیروهای عملیاتی، تصریح کرد:این خدمات امدادی با حضور ۲۰۵ نفر از نیروهای راهداری و بهره‌گیری از ۱۵۹ دستگاه ماشین‌آلات انجام شد و نیروها به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای حساس مستقر بودند.

وی در پایان با اشاره به آمادگی این اداره برای مقابله با شرایط مشابه، تأکید کرد:راهداری چهارمحال و بختیاری با رصد مستمر وضعیت جوی و محورهای مواصلاتی، آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به مسافران و کاربران جاده‌ای را دارد.

