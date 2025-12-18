به گزارش ایلنا، جابر خوشگرد رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی در منطقه عظیمیه این شهرستان خبر داد.

جابر خوشگرد با اعلام این خبر گفت: عصر امروز آتش‌سوزی در یکی از واحدهای یک ساختمان پنج‌طبقه مسکونی در عظیمیه کرج به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله دو تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی به مساحت حدود ۱۵۰ متر مربع در طبقه پنجم ساختمان رخ داد که در جریان آن دو زن ۲۸ و ۶۷ ساله دچار مصدومیت شدند.

خوشگرد با بیان اینکه آتش‌نشانان در کوتاه‌ترین زمان ممکن موفق به مهار حریق شدند، اظهار کرد: با اقدام سریع نیروهای عملیاتی از سرایت آتش به واحدهای مجاور جلوگیری شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: مصدومان پس از خروج ایمن از ساختمان توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

