مسمومیت با گاز CO در اهواز؛ مداخله سریع تیمهای اورژانس و انتقال یک مصدوم به بیمارستان
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از عملیات نجات در یک حادثه گازگرفتگی در این شهر خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اعلام کرد: بر اساس اطلاع ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)، در تاریخ ۲۷ آذرماه ساعت ۱۶:۲۸ در منطقه گلستان اهواز، خیابان اردیبهشت بین دی و بهمن، مأموریتی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن (CO) دریافت شد.
وی افزود: با اعلام حادثه، تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ سریعاً به محل اعزام شدند. در این حادثه دو خانم ۴۲ و ۴۴ ساله دچار علائم مسمومیت با گاز CO شده بودند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، یک نفر از مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان رازی منتقل شد و مصدوم دوم نیز پس از دریافت خدمات اولیه، با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کرد.
دکتر احمدی با تأکید بر خطرات جدی گاز مونوکسیدکربن، از شهروندان خواست نسبت به ایمنی وسایل گرمایشی و تهویه مناسب محیطهای بسته توجه ویژه داشته باشند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.