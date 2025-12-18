به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی، افزود: تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی بسیار حائز اهمیت است. باید تدابیری اندیشیده شود تا سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها با کمترین چالش همراه باشد.

وی ادامه داد: تحقق توسعه صنعتی بدون توجه به بخش سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و این موضوع از موارد مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. اما در کنار این مسئله قطعاً باید به موضوع هدف‌گذاری‌های صحیح در راستای جلوگیری از هدررفت سرمایه‌گذاری توجه شود.

استاندار مرکزی بر ضرورت همکاری بانک‌ها در رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید کرده و اظهار داشت: اقدامات متعددی برای تقویت این همکاری در سطح استان انجام شده است و قطعاً این همکاری بین‌بخشی به رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران کمک می‌کند.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: توجه به ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی و برنامه‌ریزی بر اساس این ظرفیت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. بررسی مشکلات صنایع باید در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کرده و نقش خود را در توسعه اقتصادی استان ایفا کنند.

اثربخشی اقتصادی بالای استان مرکزی در کشور

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز در این جلسه به سهم استان مرکزی از اقتصاد اشاره کرده و گفت: این استان با وجود سهم 2 درصدی از جمعیت و مساحت کشور، اثربخشی اقتصادی بالاتری در کشور دارد و در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات از استان‌های مطرح کشور به شمار می‌رود.

نادرقلی ابراهیمی افزود: بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی با کمتر از 40 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به دلیل نبود بهره‌برداری کامل بلااستفاده مانده است. در این راستا حضور و ورود جدی مدیران بانکی می‌تواند در فعال‌سازی این ظرفیت‌ها مؤثر باشد.

وی ادامه داد: ورود جدی بانک‌ها می‌تواند در رونق بخش‌های تولیدی و صنعتی اثرگذار باشد. یکی از مشکلات جدی استان مرکزی، جذب منابع و سپرده‌های مردمی توسط بانک‌ها است که در این استان مصرف نمی‌شود و نمایندگان مجلس به صورت جدی پیگیر این موضوع هستند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: اختیارات رؤسای شعب بانک‌ها دغدغه دیرینه استان مرکزی است. این موضوع تنها مختص این استان نیست، بلکه در سطح کشور نیز مطرح است و پیشنهادهای لازم در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شده است.

ابراهیمی از اقدامات بانک ملی در بخش مسئولیت‌های اجتماعی قدردانی داشته و در این خصوص تصریح کرد: همراهی این مجموعه در توسعه استان مرکزی همواره مشهود بوده و انتظار می‌رود با سرعت تصمیم‌گیری و صراحت عمل، روند سرمایه‌گذاری در استان استمرار یابد.

