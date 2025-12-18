دستگیری قاتل فراری و 3 همدست وی در کمتر از 3 ساعت

به گزارش ایلنا، سرهنگ علیرضا شائینی به تشریح جزئیات این جنایت اشاره داشته و افزود: شب گذشته در پی اعلام یک مورد درگیری در یکی از محله‌های شهر شاهرود به مرکز فوریت‌های پلیسی 110، مأموران انتظامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه جوانی 25 ساله مجروح شده و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد. اما به‌رغم تلاش نیروهای امدادی، عوامل اورژانس و کادر درمان، این فرد به علت شدت جراحات وارده، متأسفانه جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود اظهار داشت: بررسی‌های اولیه نشان داد 4 نفر در این درگیری نقش داشته و بلافاصله از محل متواری شده‌اند. پلیس با تشکیل چند تیم عملیاتی و با اشراف اطلاعاتی، روند شناسایی متهمان را در دستور کار قرار داد.

سرهنگ شائینی تصریح کرد: در کمتر از 3 ساعت، متهمان شناسایی و در مخفیگاه خود دستگیر شدند. در تحقیقات اولیه، یکی از این متهمان به ارتکاب قتل با همدستی 3 نفر دیگر اعتراف کرد. پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات اولیه به مرجع قضایی تحویل شد.

وی توجه به آموزش و فرهنگی در پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانسته و بیان داشت: وقوع قتل صرفاً یک رفتار فردی نیست. پیشگیری از این‌گونه آسیب‌های اجتماعی نیازمند توجه جدی به آموزش فرهنگی، تقویت نهاد خانواده و اصلاح هنجارهای اجتماعی است.

