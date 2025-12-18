تصادف نیسان و پژو پارس در محور سمیرم ۱۱ مصدوم داشت

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس زمانپور اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۱:۰۲ روز ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در مسیر سمیرم، قبل از سه‌راهی خفر رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و ۱۱ مصدوم مرد پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان سیدالشهدا (ع) سمیرم منتقل شدند.

انتهای پیام/