تصادف نیسان و پژو پارس در محور سمیرم ۱۱ مصدوم داشت

تصادف نیسان و پژو پارس در محور سمیرم ۱۱ مصدوم داشت
کد خبر : 1729638
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدوم شدن ۱۱ نفر در پی وقوع تصادف بین یک دستگاه وانت نیسان و پژو پارس در محور سمیرم خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس زمانپور اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۱:۰۲ روز ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در مسیر سمیرم، قبل از سه‌راهی خفر رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و ۱۱ مصدوم مرد پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان سیدالشهدا (ع) سمیرم منتقل شدند.

انتهای پیام/
