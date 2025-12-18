باروری ابرها در کهگیلویه و بویراحمد شروع شد

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، آرش مصلح گفت: عملیات باروری ابرها در سال‌جاری از طریق هواپیما، پهپاد و تجهیزات زمینی در کشور انجام می‌شود و در حال حاضر ۱۵ دستگاه ژنراتور زمینی باروری ابرها در اختیار شرکت آب منطقه‌ای استان قرار دارد که با اعلام سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی وزارت نیرو، فعالیت آن‌ها در سامانه‌های بارشی انجام خواهد شد.

وی افزود: ژنراتورهای زمینی در زمان اعلام شرایط مناسب از سوی رادارهای هواشناسی، در نقاط از پیش تعیین‌شده مستقر می‌شوند و عملیات باروری ابرها را اجرا می‌کنند که در این فرآیند از ماده یدید نقره استفاده می‌شود، ماده‌ای گران‌قیمت و حساس که تنها در شرایط کاملاً مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مصلح گفت: باروری ابرها به‌عنوان یک اقدام مکمل در مدیریت منابع آب انجام می‌شود هرچند میزان تأثیرگذاری آن محدود است، اما می‌تواند در افزایش حجم بارش‌ها و بهبود شرایط منابع آبی استان نقش مؤثری ایفاء کند.

انتهای پیام/