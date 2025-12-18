نماینده کارگران در شورای عالی کار:
در اتاق وزرا ما را بیرون کردند / با قرارداد یکماهه چگونه به خانواده امید بدهیم؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان تجربه شخصی خود از برخورد برخی وزرا گفت: ما در دولتهای مختلف نماینده بودیم. با مردم، با نمایندههایشان از اتاق ما را بیرون کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت اسدی عصر امروز در همایش وفاق برای سرمایهگذاری در ایران ماهر در سخنانی انتقادی ضمن اشاره به مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری، بر لزوم همکاری و وفاق بین قوا برای حل این مشکلات تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «خودتحریمیهای داخلی خیلی گستردهتر و اثر بیشتری از تحریمهای خارجی دارد»، خطاب به مسئولین گفت: «همه مسئولین مکلفند که مشکلات را بررسی کنند، حل کنند و پاسخ درست به مردم بدهند.»
اسدی با اشاره به شعار امیدآفرینی در گام دوم انقلاب، عملکرد جناحهای مختلف سیاسی را در کنترل تورم ناموفق ارزیابی کرد و افزود: «بحث تورم به جناحهای سیاسی دیگر ربطی ندارد. مجلس و دولت و مردم باید در کنار هم باشند.»
نماینده کارگران در ادامه با انتقاد از پاسدادن مشکلات بین نهادها گفت: «این میز و این جایگاه به جهت این است که پاسخ مردم را بدهند، نه اینکه به هم پاس بدهند. اینها باعث شده خودتحریمیهای داخلی اثر بیشتری از تحریمهای خارجی داشته باشد.»
اسدی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «شما نماینده پنجاه درصد از جامعه کارگری هستید. در دولت آنجا کت را دربیاورید، سینهچاک کنید و بگویید ما امتیاز میخواهیم برای مردم، برای جامعه کارگری.»
وی با بیان تجربه شخصی خود از برخورد برخی وزرا افزود: «ما در دولتهای مختلف نماینده بودیم. با مردم، با نمایندههایشان از اتاق ما را بیرون کردند.»
این نماینده کارگران به چند مشکل اصلی اشاره کرد:
1. قراردادهای موقت: «من میروم خانه اجاره کنم قرارداد من یکساله است. چگونه بیایم با قرارداد یکماهه به خانواده خودم امید بدهم؟»
2. اخراج نمایندگان کارگری: «به محض اینکه رفته مطالبات خودش را بگیرد، اخراجش میکنند.»
3. مسکن: با وجود مصوبه مسکن کارگری، «متأسفانه سر راهش مشکلاتی هست.»
4. مزد: درخواست «حمایت ویژه» از مجلس برای بحث مزد.
اسدی در پایان با تقدیر از وزیر کار و استاندار قزوین برای مشارکت در حل مشکلات کارگری، ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه نهادها «بر مشکلات غلبه کنیم و روزبهروز شاهد پویایی و شکوفایی باشیم.»