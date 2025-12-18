خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

در اتاق وزرا ما را بیرون کردند / با قرارداد یک‌ماهه چگونه به خانواده امید بدهیم؟

در اتاق وزرا ما را بیرون کردند / با قرارداد یک‌ماهه چگونه به خانواده امید بدهیم؟
کد خبر : 1729623
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان تجربه شخصی خود از برخورد برخی وزرا گفت: ما در دولت‌های مختلف نماینده بودیم. با مردم، با نماینده‌هایشان از اتاق ما را بیرون کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت اسدی عصر امروز در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر در سخنانی انتقادی ضمن اشاره به مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری، بر لزوم همکاری و وفاق بین قوا برای حل این مشکلات تأکید کرد.  

وی با بیان اینکه «خودتحریمی‌های داخلی خیلی گسترده‌تر و اثر بیشتری از تحریم‌های خارجی دارد»، خطاب به مسئولین گفت: «همه مسئولین مکلفند که مشکلات را بررسی کنند، حل کنند و پاسخ درست به مردم بدهند.»  

اسدی با اشاره به شعار امیدآفرینی در گام دوم انقلاب، عملکرد جناح‌های مختلف سیاسی را در کنترل تورم ناموفق ارزیابی کرد و افزود: «بحث تورم به جناح‌های سیاسی دیگر ربطی ندارد. مجلس و دولت و مردم باید در کنار هم باشند.»  

نماینده کارگران در ادامه با انتقاد از پاس‌دادن مشکلات بین نهادها گفت: «این میز و این جایگاه به جهت این است که پاسخ مردم را بدهند، نه اینکه به هم پاس بدهند. این‌ها باعث شده خودتحریمی‌های داخلی اثر بیشتری از تحریم‌های خارجی داشته باشد.»  

اسدی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «شما نماینده پنجاه درصد از جامعه کارگری هستید. در دولت آنجا کت را دربیاورید، سینه‌چاک کنید و بگویید ما امتیاز می‌خواهیم برای مردم، برای جامعه کارگری.»  

وی با بیان تجربه شخصی خود از برخورد برخی وزرا افزود: «ما در دولت‌های مختلف نماینده بودیم. با مردم، با نماینده‌هایشان از اتاق ما را بیرون کردند.»

این نماینده کارگران به چند مشکل اصلی اشاره کرد:  
1. قراردادهای موقت: «من می‌روم خانه اجاره کنم قرارداد من یک‌ساله است. چگونه بیایم با قرارداد یک‌ماهه به خانواده خودم امید بدهم؟»

2. اخراج نمایندگان کارگری: «به محض اینکه رفته مطالبات خودش را بگیرد، اخراجش می‌کنند.»

3. مسکن: با وجود مصوبه مسکن کارگری، «متأسفانه سر راهش مشکلاتی هست.»

4. مزد: درخواست «حمایت ویژه» از مجلس برای بحث مزد.  

اسدی در پایان با تقدیر از وزیر کار و استاندار قزوین برای مشارکت در حل مشکلات کارگری، ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه نهادها «بر مشکلات غلبه کنیم و روزبه‌روز شاهد پویایی و شکوفایی باشیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری