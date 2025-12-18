به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عزیزالله اسدی عصر امروز در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی بازنشستگان، گفت: استان قزوین دارای 106 هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی است که با احتساب خانواده‌های آنان، جمعیتی حدود 300 هزار نفری را تشکیل می‌دهند. حدود 60 درصد از این عزیزان، حقوق ماهیانه‌ای کمتر از 10 میلیون تومان دریافت می‌کنند.

وی افزود: با شرایط کنونی اقتصادی و تورم بالا، امکان زندگی برای این قشر فراهم نیست. روزانه بین 700 تا 800 نفر به کانون بازنشستگان برای گرفتن بسته معیشتی مراجعه می‌کنند زیرا زندگی‌شان نمی‌چرخد. 33 هزار نفر فقط در نوبت دریافت وام‌های قرض‌الحسنه هستند.

اسدی با اشاره به مشکلات درمانی تصریح کرد: 600 نفر بیمار صعب‌العلاج مانند بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی یا همسران آنان در کانون ثبت‌نام کرده‌اند. در شهرک اقبالیه با وجود سه هزار بازنشسته، درمانگاه وجود ندارد. در محمدیه برای احداث یک درمانگاه، 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تامین اجتماعی حاضر به سرمایه‌گذاری نشده است.

رییس کانون بازنشستگان قزوین با انتقاد از کم‌توجهی برخی مسئولان اظهار داشت: ما جمعیتی هستیم که پای انقلاب و دفاع مقدس بودیم، اما امروز فراموش شده‌ایم. فقط در زمان انتخابات به یاد ما می‌افتند. ما مکررا به نمایندگان مجلس و مسئولان نامه نوشته‌ایم، اما اقدام موثری صورت نگرفته است.

وی در ادامه به مشکل بیمه تکمیلی و بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: هزینه‌های پرداخت نشده مردم در بیمارستان‌های خصوصی و عدم پرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی، فشار مضاعفی به بازنشستگان وارد کرده است. بیمارستان ملکی قزوین نیز با گذشت سال‌ها، هنوز به طور کامل تجهیز و جوابگوی نیاز این جمعیت زیاد نیست.

اسدی با تاکید بر لزوم حفظ بانک رفاه کارگران خاطرنشان کرد: بانک رفاه باید در خدمت حمایت از بازنشستگان و کارگران باقی بماند. حداقل یک بانک باید باشد که حقوق ما با تاخیر پرداخت نشود، درمان ما به تعویق نیفتد و بتوانیم تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت کنیم. چرا این بانک حمایتی را از ما می‌گیرند؟

وی در پایان با بیان درخواست‌های خود از مسئولان گفت: تقاضا داریم در این سفر، نتیجه‌ای برای بازنشستگان و مستمری بگیران داشته باشید. حداقل مکانی برای ایجاد یک فروشگاه تعاونی، یک ساختمان اداری مناسب و یک تالار برای مراسم‌های ساده در اختیار کانون قرار دهید. همچنین برای احداث درمانگاه‌های مورد نیاز در مناطق پرجمعیت بازنشستگان مانند اقبالیه و محمدیه، اقدام فوری انجام شود.

اسدی تاکید کرد: این صحبت‌ها را از روی احساسات نمی‌زنم، بلکه بیان واقعیت‌های روزمره مراجعان بی‌پناه است. از تمامی مسئولان دلسوز می‌خواهیم حداقل یک روز به کانون بازنشستگان بیایند و از نزدیک با مشکلات آشنا شوند.

