حضور ۳۰۰ نیروی پلیس راه در گشت محورهای مازندران
رئیس پلیس راه مازندران با حضور در محور گدوک سوادکوه از آمادگی بیش از ۳۰۰ نیرو برای نظارت بر تردد خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در بازدید از محور گدوک سوادکوه با اشاره به آمادگی کامل نیروها برای حفظ ایمنی تردد در شرایط برفی گفت: همه ظرفیتهای پلیس راه برای مدیریت تردد و ایمنی ترددها به کار گرفته شده است.
وی افزود: بیش از ۳۰۰ نیروی پلیس راه در محورهای استان مستقر شدهاند و با گشتزنی و هماهنگی با راهداری، در حال تسهیل تردد خودروها هستند.
سرهنگ عبادی خطاب به رانندگان تأکید کرد: از ترددهای غیرضروری در این شرایط جوی پرهیز کنید و در صورت لزوم سفر، حتماً تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ و لوازم ایمنی را همراه داشته باشید.
این اظهارات در حالی است که که بارش برف در برخی محورهای کوهستانی مازندران مانند گدوک، تردد را با چالش مواجه کرده است.