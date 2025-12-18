۱۹ بیمار تنفسی در بخش های مراقبتی بیمارستانهای کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند
سخنگوی ستاد پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا در استان کهگیلویه و بویراحمد از بستری شدن ۱۹ بیمار در بخشهای مراقبتی ویژه در بیمارستانهای استان خبرداد.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، مسلم شریفی گفت: از مجموع بیماران بستری تنفسی در بیمارستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد، ۱۹ نفر در بخشهای مراقبتهای ویژه تحت درمان هستند
وی افزود: ۱۹۲ بیمار با علائم تنفسی در بیمارستانهای این استان اکنون بستری هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در شبانهروز گذشته، ۵۸ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستانهای تحت پوشش این دانشگاه بستری شدند.
شریفی افزود: مجموع بیماران بستری با علائم تنفسی اکنون به ۱۹۲ نفر رسیده که معادل ۲۶ درصد کل بیماران بستری در بیمارستانها است.
وی گفت: ۳۱ درصد از نمونههای ارسالی آنفلوانزا مثبت اعلام شده و ۴۶ درصد بیماران مراجعهکننده به مراکز خدمات سرپایی نیز دارای علائم آنفولانزا هستند.
بگفته شریفی، وضعیت آمار بستری بیماران نسبت به روز گذشته تقریباً ثابت بوده است.