به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، مسلم شریفی گفت: از مجموع بیماران بستری تنفسی در بیمارستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد، ۱۹ نفر در بخش‌های مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند

وی افزود: ۱۹۲ بیمار با علائم تنفسی در بیمارستان‌های این استان اکنون بستری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در شبانه‌روز گذشته، ۵۸ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه بستری شدند.

شریفی افزود: مجموع بیماران بستری با علائم تنفسی اکنون به ۱۹۲ نفر رسیده که معادل ۲۶ درصد کل بیماران بستری در بیمارستان‌ها است.

وی گفت: ۳۱ درصد از نمونه‌های ارسالی آنفلوانزا مثبت اعلام شده و ۴۶ درصد بیماران مراجعه‌کننده به مراکز خدمات سرپایی نیز دارای علائم آنفولانزا هستند.

بگفته شریفی، وضعیت آمار بستری بیماران نسبت به روز گذشته تقریباً ثابت بوده است.

