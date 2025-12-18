در حاشیه نشست فعالان اقتصادی اتفاق افتاد:
امضای 2 تفاهمنامه سرمایهگذاری در خراسان جنوبی با حضور رئیسجمهور
در جریان سفر مسعود پزشکیان رئیسجمهور به استان خراسان جنوبی و در حاشیه نشست با جمعی از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی این استان، 2 تفاهمنامه سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره تولید گوشت و تولید تایرهای سنگین، به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تفاهمنامه نخست در راستای سرمایهگذاری در حوزه تولید با موضوع طرح حفظ و ارتقاء امنیت غذایی، با هدف حمایت از تکمیل زنجیره تولید گوشت سفید و قرمز در شهرستان سربیشه تدوین شده و امروز با حضور رئیسجمهور به امضای طرفین خود رسیده است. این تفاهمنامه در راستای توسعه یکی از شرکتهای دامپروری و کشاورزی در استان خراسان جنوبی است.
بر اساس این تفاهمنامه، شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند با تأمین اعتبار مورد نیاز به میزان 11 هزار میلیارد ریال فعالیتهای خود را توسعه خواهد داد. این پروژه زمینه اشتغال برای 125 نفر را فراهم میکند. طرفین امضاکننده این تفاهمنامه استاندار خراسان جنوبی، مدیرعامل بانک سپه، مدیرعامل شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند و سازمان جهاد کشاورزی این استان هستند.
تفاهمنامه دوم برای تأمین مالی، اجرای و بهرهبرداری از 2 طرح توسعه شرکت کویر تایر در شهرستان بیرجند، با هدف احداث کارخانه جدید تولید تایرهای سنگین OTR و TBR با ظرفیت سالانه 50 هزار تن و افزایش ظرفیت تولید تایرهای PCR و SUV به امضا رسید. میزان سرمایهگذاری این تفاهمنامه 220 هزار میلیارد ریال و 30 میلیون دلار اعلام شده و برای 1800 نفر اشتغال مستقیم و 5500 اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکند.
طرفین امضاکننده این تفاهمنامه نیز استاندار خراسان جنوبی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، مدیرعامل شرکت کویر تایر و مدیرکل صمت استان هستند. این پروژه بخشی از برنامههای توسعه صنعتی استان خراسان جنوبی و افزایش تولید داخلی تایرهای سنگین و سبک در کشور است. با اجرای این تفاهمنامه، ظرفیت تولید و خودکفایی صنعت تایر در این استان به طور چشمگیری ارتقاء خواهد یافت.