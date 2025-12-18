خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کار در قزوین:

تبدیل تهدیدها به حفظ مشاغل با حمایت از واحدهای صنعتی شکل می‎‌گیرد

تبدیل تهدیدها به حفظ مشاغل با حمایت از واحدهای صنعتی شکل می‎‌گیرد
کد خبر : 1729576
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیگیری و رفع چالش مسایل کارگران و واحدهای تولیدی و همچنین طراحی و اجرای برنامه‌های موثر بازاریابی جهت معرفی، فروش و عرضه محصولات از جمله تعهدات اصلی این وزارتخانه در حوزه واحدهای صنعتی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، احمد میدری روز پنجشنبه در حاشیه سفر به استان قزوین و بازدید از واحدهای خوشه کفش دانسفهان، اظهار کرد: تمام تلاش‌ ما در حوزه تولید، حمایت از صنایع ارزشمندی همچون خوشه‌های کفش دانسفهان خواهد بود.

به گفته وی، حفظ و توسعه چنین واحدهای تولیدی، به عنوان قطب‌ مهم اشتغال و اقتصاد منطقه بایستی در اولویت اقدامات وزارتخانه ما باشد.

میدری خاطرنشان کرد: هدف از حمایت همه جانبه از واحدهای صنعتی نمونه، تبدیل تهدیدها به فرصت و ایجاد شرایطی پایدار برای رونق تولید، حفظ مشاغل و افزایش سطح رفاه شاغلان این بخش است.

بازدید از مرکز توانبخشی و بیمارستان شهید رجایی شهرستان تاکستان، کلنگ زنی کلینیک تخصصی در قزوین، حضور در همایش "وفاق برای سرمایه گذاری در ایران ماهر"، کلنگ زنی ۴۰۰ واحد مسکن کارگری و بازدید از زمین درمانگاه شهرستان مهرگان از برنامه‌های احمد میدری در سفر به استان قزوین خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری