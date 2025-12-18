وزیر کار در قزوین:
تبدیل تهدیدها به حفظ مشاغل با حمایت از واحدهای صنعتی شکل میگیرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیگیری و رفع چالش مسایل کارگران و واحدهای تولیدی و همچنین طراحی و اجرای برنامههای موثر بازاریابی جهت معرفی، فروش و عرضه محصولات از جمله تعهدات اصلی این وزارتخانه در حوزه واحدهای صنعتی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، احمد میدری روز پنجشنبه در حاشیه سفر به استان قزوین و بازدید از واحدهای خوشه کفش دانسفهان، اظهار کرد: تمام تلاش ما در حوزه تولید، حمایت از صنایع ارزشمندی همچون خوشههای کفش دانسفهان خواهد بود.
به گفته وی، حفظ و توسعه چنین واحدهای تولیدی، به عنوان قطب مهم اشتغال و اقتصاد منطقه بایستی در اولویت اقدامات وزارتخانه ما باشد.
میدری خاطرنشان کرد: هدف از حمایت همه جانبه از واحدهای صنعتی نمونه، تبدیل تهدیدها به فرصت و ایجاد شرایطی پایدار برای رونق تولید، حفظ مشاغل و افزایش سطح رفاه شاغلان این بخش است.
بازدید از مرکز توانبخشی و بیمارستان شهید رجایی شهرستان تاکستان، کلنگ زنی کلینیک تخصصی در قزوین، حضور در همایش "وفاق برای سرمایه گذاری در ایران ماهر"، کلنگ زنی ۴۰۰ واحد مسکن کارگری و بازدید از زمین درمانگاه شهرستان مهرگان از برنامههای احمد میدری در سفر به استان قزوین خواهد بود.