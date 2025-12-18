خبرگزاری کار ایران
وزیر جهاد کشاورزی:

امنیت غذایی از اولویت‌های راهبردی دولت است

آیت‌اله کریمی جهرمی: خدمت‌رسانی صادقانه مسئولان در تقویت سرمایه اجتماعی نقش ویژه‌ای دارد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امنیت غذایی از اولویت‌های راهبردی دولت است. تلاش‌ها در مسیر تقویت امنیت غذایی استمرار دارد و توزیع عادلانه تولیدات کشاورزی و حمایت از معیشت مردم از مهمترین راهبردها است. رصد مستمر بازار کالاهای اساسی از دیگر اولویت‌ها است. دولت با هدف صیانت از سفره مردم، تأمین پایدار و وفور کالاهای اساسی را با جدیت پیگیری می‌کند و اجازه ایجاد اختلال در زنجیره تولید و توزیع را نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه در جریان سفر به استان قم و در دیدار با آیت‌اله علی کریمی جهرمی از مراجع تقلید و استاد حوزه علمیه قم، افزود: وضعیت عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های سراسر کشور به صورت روزانه و مستمر رصد می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، بر روند تولید، توزیع و تنظیم بازار نظارت دقیق دارد. ساماندهی بازار محصولات کشاورزی نیز از دیگری اقداماتی است که از سوی این وزارتخانه پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: سند توسعه عدالت کشاورزی تدوین شده است. این سند با رویکرد کاهش نابرابری‌ها، حمایت هدفمند از کشاورزان و بهره‌برداران و توزیع عادلانه امکانات و منابع در بخش کشاورزی تهیه شده و اجرای آن نقش مؤثری در تقویت تولید داخلی و پایداری معیشت روستاییان خواهد داشت. دولت چهاردهم رویکرد عدالت‌محور دارد. عدالت کشاورزی تنها افزایش تولید نیست، بلکه دسترسی برابر کشاورزان به نهاده‌ها، بازار فروش، تسهیلات و حمایت‌های دولتی را نیز دربرمی‌گیرد.

خدمت‌رسانی صادقانه مسئولان در تقویت سرمایه اجتماعی نقش ویژه‌ای دارد

آیت‌اله علی کریمی جهرمی از مراجع تقلید نیز در این دیدار از اقدامات انجام شده در مسیر خدمت به مردم ابراز خرسندی کرده و گفت: خدمت‌رسانی صادقانه مسئولان در تقویت سرمایه اجتماعی نقش بسیار ویژه‌ای دارد و این اقدامات امیدبخش و اثرگذار است. تلاش خادمان مردم، موجب امیدآفرینی و نشاط در جامعه می‌شود و مردم ایران قدردان این مجاهدت‌ها هستند. تداوم تلاش مسئولان برای رفع کاستی‌ها، پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و ارائه خدمات شایسته و درخور جامعه ضروری است.

این استاد حوزه علمیه قم افزود: اهتمام مستمر، نگاه مسئولانه و تلاش جهادی برای رفع نواقص، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و دستگاه‌های اجرایی باید همواره ارتقاء کیفیت خدمات را در اولویت قرار دهند. خدمت به مردم نعمتی الهی است. توفیق خدمت‌گزاری، نیازمند اخلاص، تعهد و شکرگزاری در پیشگاه خداوند متعال است و هرچه این نگاه تقویت شود، آثار آن در رضایت‌مندی عمومی نمایان‌تر خواهد شد. هرچند در فرایند خدمت‌رسانی برخی کاستی‌هایی نیز وجود دارد.

