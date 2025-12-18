خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر جهاد کشاورزی:

دولت مسیر رفع چالش‌های اقتصادی و معیشتی را با جدیت پیگیری می‌کند / تأمین امنیت غذایی خط قرمز دولت چهاردهم

دولت مسیر رفع چالش‌های اقتصادی و معیشتی را با جدیت پیگیری می‌کند / تأمین امنیت غذایی خط قرمز دولت چهاردهم
کد خبر : 1729545
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: حمایت از تولید داخلی، تقویت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و تضمین دسترسی پایدار مردم به کالاهای اساسی، از محورهای اصلی سیاست‌های دولت چهاردهم است و این مسیر با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه در جریان سفر به استان قم و در دیدار با نماینده آیت‌اله سیستانی در ایران، افزود: دولت با رویکردی خدمت‌محور و عزمی جدی، حل مشکلات معیشتی مردم را به صورت مستمر و هدفمند پیگیری می‌کند. صیانت از سفره مردم و تأمین پایدار امنیت غذایی کشور از خطوط قرمز دولت چهاردهم است. خدمت‌رسانی صادقانه به مردم و توجه ویژه به معیشت خانوارها از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است.

وی به جایگاه بخش کشاورزی در بستر اقتصاد اشاره کرده و ادامه داد: بخش کشاورزی در اقتصاد ملی جایگاه راهبردی دارد. تأمین امنیت غذایی و حفظ معیشت مردم، مأموریتی اساسی برای دولت چهاردهم و وزارت جهاد کشاورزی است و در این مسیر، سفره مردم خط قرمز دولت محسوب می‌شود. با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، این وزارتخانه از انجام مسئولیت خود در تأمین امنیت غذایی کشور کوتاه نخواهد آمد.

وزیر جهاد کشاورزی به مهمترین برنامه‌های پیش روی این وزارتخانه اشاره کرده و اظهار داشت: تمام ظرفیت‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بر پایداری تولید، حمایت مؤثر از کشاورزان، دامداران و فعالان بخش کشاورزی و همچنین تقویت زیرساخت‌های این حوزه متمرکز شده است. هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از رهنمودهای علما و مراجع، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از مشکلات و تحقق اهداف کلان کشور دارد.

تداوم تلاش مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی جامعه ضروری است

حجت‌الاسلام سید جواد شهرستانی نماینده آیت‌اله سیستانی در ایران نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی، استاندار قم و هیأت همراه، گفت: خدمت‌رسانی صادقانه به مردم اقدامی ارزشمند و ماندگار است و تداوم تلاش مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی جامعه ضروری است. اقدامات انجام شده در حوزه خدمت به مردم جای تقدیر دارد و آروزی توفیق برای مسئولان کشور در مسیر انجام وظایف و خدمت‌رسانی داریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری