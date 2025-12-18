سقوط پژو ۴۰۵ به کانال آب در محور اندیمشک – سد دز با دو کشته و یک مصدوم
سقوط یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به کانال آب در محور اندیمشک – سد دز، دو کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، دکتر مهران احمدی بلوطکی، رئیس مرکز، از وقوع حادثهی سقوط یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به درون کانال آب در محور اندیمشک – سد دز (کیلومتر ۵) خبر داد.
وی افزود: این حادثه در ساعت ۶:۳۲ صبح امروز ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ به اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و تیمهای عملیاتی اورژانس اندیمشک بلافاصله به محل اعزام شدند.
در این حادثه، یک نفر ۲۵ ساله مصدوم شد و پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک منتقل شد. متأسفانه دو نفر دیگر، ۲۱ و ۲۵ ساله، جان خود را از دست دادند.
دکتر احمدی بلوطکی با ابراز تأسف از وقوع این سانحه، از رانندگان خواست در محورهای لغزنده و حاشیه سدها و کانالهای آبی با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل تردد کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.