رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان:
باید مسئول ایمنی در کارخانجات و ساختمانهای درحال ساخت حضور داشته باشد
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان تأکید کرد: حضور مسئول ایمنی در تمامی کارخانجات و ساختمانها درحال ساخت ضروری است. خواستار حذف دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری هستیم که این موضوع موجب گسترش قراردادهای موقت شده است.
به گزارش ایلنا گلستان، روحالله تجری در دیدار با نوروزی، نماینده علیآباد کتول، اظهار کرد: هنوز تبدیل وضعیت کارگرانی که زیرمجموعه ادارات دولتی هستند انجام نشده است. نمایندگان مجلس قول دادهاند که در ماه آذر، به جای شرکتهای واسطه تأمین نیرو، دولت مستقیماً حقوق این کارگران را پرداخت کند.
او ادامه داد: دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری باعث قراردادهای موقت شده و تقاضا شد فراکسیون کارگری مجلس با یک مصوبه خواستار حذف این دادنامه شود. همچنین آییننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور وزارت کار که توسط سازمان تأمین اجتماعی تدوین شده، در حال تصویب است؛ اما این آییننامه بدون مشورت با تشکلهای کارگری نوشته شده است.
تجری افزود: طرح مسکن کارگری در استان آغاز شده و خواستار تخصیص زمین مناسب و در دسترس برای کارگران هستیم. همچنین بر اجرای سهجانبهگرایی و مشورت تأکید داریم، چرا که سازمان تأمین اجتماعی تشکلها را «شرکای اجتماعی» مینامد، اما این موضوع در عمل تنها یک شعار باقی مانده است.
او بیان کرد: با توجه به کمبود بازرسان ادارات کار در سطح استان، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان آمادگی دارد در حوزه ایمنی ورود کرده و کمک کند. در همه کارخانجات و ساختمانها باید مسئول ایمنی حضور داشته باشد.
او همچنین به حذف بخشنامه اصلاح عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: این بخشنامه غیرقانونی است و مشکلات زیادی برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کرده است. در این زمینه تقاضا شد فراکسیون کارگری مجلس جلسهای با قضات دیوان عدالت اداری برگزار کند تا این بخشنامه برای همیشه حذف شود.
تجری در پایان افزود: از آقای نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، خواسته شد جلسهای میان تشکلهای کارگری استان با اعضای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس هماهنگ شود.