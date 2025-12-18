خبرگزاری کار ایران
محصولات مازندران آماده ورود به بازار آسیای مرکزی

مازندران بازاری عظیم و پرظرفیت است که می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مقاصد عرضه محصولات کشاورزی و غذایی در آسیای مرکزی تبدیل شود. 

به گزارش ایلنا، استاندار مازندران در بازدید از مجتمع فودسیتی ازبکستان و حضور در دفتر مازندران در این بازارگاه، از بخش‌های مختلف شامل انبار‌ها و سردخانه‌های فود سیتی دیدن کرد و راهکار‌هایی برای رفع موانع ارسال محصولات استانی به این بازار مطرح شد. 

مهدی یونسی‌رستمی در جریان این بازدید گفت: مازندران با ظرفیت‌های گسترده در تولید محصولات کشاورزی و غذایی، می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین نیاز بازار‌های منطقه داشته باشد. 

وی افزود: راه اندازی دفتر مازندران در بازارگاه ازبکستان فرصتی است تا محصولات استان، از برنج و مرکبات گرفته تا لبنیات و گوشت سفید، مستقیم در بازار‌های آسیای میانه عرضه شوند. 

استاندار مازندران ادامه داد: هدف ما تنها صادرات نیست؛ بلکه ایجاد مسیر‌های پایدار برای حضور مستمر محصولات مازندران در بازار‌های جهانی است.

یونسی گفت: با رفع موانع لجستیکی و تسهیل استانداردها، می‌توانیم دفتر مازندران در فود سیتی را به پایگاهی قدرتمند برای معرفی و فروش تولیدات استان تبدیل کنیم.

هیأت اقتصادی مازندران به ریاست استاندار و همراهی فعالان بخش خصوصی، با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی، شناسایی ظرفیت‌های مشترک، ایجاد کارگروه‌های تخصصی در حوزه کشاورزی، تجارت و گردشگری، و امضای توافقنامه‌های همکاری با استان‌های تاشکند و فرغانه به ازبکستان سفر کرده است؛ سفری که مأموریت اصلی آن رونق اقتصاد استان و گسترش مبادلات تجاری در سطح منطقه‌ای و جهانی است.

