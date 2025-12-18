به گزارش خبرنگار ایلنا، نورالدین نوریزدان در نشست با خبرنگاران به روند تأمین منابع مالی طرح‌های زیرساختی استان اشاره کرد و اظهار داشت: حدود ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی طی ۹ ماه گذشته جذب شده که موجب فعال شدن صدها پروژه آب و فاضلاب در استان و خروج بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام از رکود شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: : فراهم شدن اعتبار، پیش‌نیاز اصلی آغاز و تداوم پروژه‌های عمرانی است که این موضوع با حمایت استاندار لرستان و برگزاری نشست‌های متعدد در سطح ملی محقق شد و مسیر اجرای طرح‌ها را هموار کرد.

نوریزدان ادامه داد: با تأمین این منابع، ۳۶۲ پروژه عمرانی در حوزه آب و فاضلاب در نقاط مختلف استان فعال شده و مطالبات حدود یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی پیمانکاران نیز به‌طور کامل پرداخت شده است؛ اقدامی که شتاب اجرای پروژه‌ها را به شکل محسوسی افزایش داده است.

وی با اشاره به احیای پروژه‌های زیرساختی فاضلاب اظهار کرد: ۶ طرح تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرهای دورود، الیگودرز، کوهدشت، پلدختر، نورآباد و الشتر که برخی از آن‌ها بیش از یک دهه متوقف مانده بودند، دوباره وارد چرخه اجرا شده‌اند. ارزش کلی این پروژه‌ها حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که تاکنون ۸۰۰ میلیارد تومان آن تأمین و جذب شده و برای تأمین یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر در سال‌های آینده برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مالی بین‌المللی افزود: مجوز بهره‌گیری از ۲۳۱ میلیون یوان از خط اعتباری چین نیز اخذ شده تا در صورت تأخیر در تخصیص منابع داخلی، اجرای پروژه‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

وی از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم تصفیه‌خانه آب خرم‌آباد خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری در حدود چهار هزار میلیارد تومان و در بازه زمانی ۳۰ ماهه اجرا خواهد شد و تأمین مالی آن از محل منابع ماده ۵۶ و فاینانس پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان همچنین به برنامه‌های آبرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: در قالب تفاهم‌نامه با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، آبرسانی به ۲۴۰ روستای استان با اعتباری معادل یکهزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۱۷۵ روستا تا پایان امسال وارد مدار بهره‌برداری می‌شوند.

نوریزدان در پایان از پیشرفت قابل توجه هوشمندسازی شبکه‌های آب استان خبر داد و افزود: سهم هوشمندسازی شبکه‌ها از ۱۷ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۷۵ درصد برسد؛ اقدامی که امکان کنترل هوشمند فشار و مدیریت متمرکز شبکه‌های آبرسانی را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/