آماده‌باش اورژانس ۱۱۵ مازندران برای شرایط جوی نامساعد

آماده‌باش اورژانس ۱۱۵ مازندران برای شرایط جوی نامساعد
رئیس اورژانس مازندران از آماده‌باش کامل اورژانس ۱۱۵ این استان به منظور مقابله با شرایط جوی نامساعد خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرزاد گوهردهی، در پی هشدار سازمان هواشناسی و اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران مبنی بر فعالیت سامانه بارشی اعم از برف و باران شدید،رعد و برق و وقوع مخاطرات طبیعی نظیر سیلاب، ریزش سنگ به ویژه در دامنه ها و ارتفاعات استان مازندران، اعلام کرد که تمامی نیروهای اورژانس در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی ، به سرعت واکنش نشان دهند.

وی همچنین از شهروندان خواست تا در این شرایط جوی احتیاط لازم را رعایت کرده و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند. دکترگوهردهی، تأکید کرد که شماره تماس ۱۱۵ همواره در دسترس است و مردم می‌توانند در صورت نیاز به کمک‌های اورژانس پیش بیمارستانی ، با این شماره تماس بگیرند.

️رئیس اورژانس مازندران همچنین خاطرنشان کرد آمبولانس‌ها در نقاط مختلف استان مستقر هستند تا بتوانند به سرعت به درخواست‌های کمک پاسخ دهند.

