به گزارش ایلنا، فرزاد گوهردهی، در پی هشدار سازمان هواشناسی و اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران مبنی بر فعالیت سامانه بارشی اعم از برف و باران شدید،رعد و برق و وقوع مخاطرات طبیعی نظیر سیلاب، ریزش سنگ به ویژه در دامنه ها و ارتفاعات استان مازندران، اعلام کرد که تمامی نیروهای اورژانس در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی ، به سرعت واکنش نشان دهند.

وی همچنین از شهروندان خواست تا در این شرایط جوی احتیاط لازم را رعایت کرده و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند. دکترگوهردهی، تأکید کرد که شماره تماس ۱۱۵ همواره در دسترس است و مردم می‌توانند در صورت نیاز به کمک‌های اورژانس پیش بیمارستانی ، با این شماره تماس بگیرند.

️رئیس اورژانس مازندران همچنین خاطرنشان کرد آمبولانس‌ها در نقاط مختلف استان مستقر هستند تا بتوانند به سرعت به درخواست‌های کمک پاسخ دهند.

