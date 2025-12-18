مقابله با قاچاق سوخت در کردستان/ ۳۵۰۰ کارت هوشمند غیرمجاز کشف شد
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان از کشف سههزار و ۵۰۰ کارت هوشمند سوخت غیرمجاز در جایگاههای عرضه سوخت استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، جلال حمهحسنی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار هزار و ۶۴۸ مورد بازدید مستمر و سرزده از جایگاههای عرضه سوخت استان انجام شده که در نتیجه آن، سه هزار و ۵۰۰ کارت هوشمند سوخت غیرمجاز از کارکنان برخی جایگاهها و افراد سودجو کشف و ضبط شده است.
وی با اشاره به نقش این شرکت در ایفای مسئولیت اجتماعی و تأمین مطلوب سوخت شهروندان افزود: اختلاف قیمت فرآوردههای نفتی در دو سوی مرز، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کرده است و به همین منظور، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان با هدف جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و مدیریت مصرف بنزین، بازدیدهای نظارتی مستمر و غیرمترقبه را در دستور کار قرار داده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان با قدردانی از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی استان در مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی گفت: پروندههای مربوط به کارتهای سوخت متخلف پس از بررسی و تشکیل، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که تاکنون برای دو هزار و ۷۰۰ کارت رأی صادر شده و رسیدگی به سایر پروندهها همچنان ادامه دارد.
حمهحسنی در پایان ضمن تقدیر از همراهی دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول، خواستار تقویت همکاری میان دستگاههای ذیربط برای مقابله مؤثرتر با قاچاق سوخت در استان کردستان شد.