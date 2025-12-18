طرح محله محور در چهار محله رومشکان اجرا می شود

به گزارش ایلنا، ناهید پرویزپور روز پنجشنبه بیست و هفتم آذر ماه در کمیته حمایت و راهبری شورای پیشرفت محله شهرستان رومشکان اظهارداشت: مساجد یکی از پایدارترین و موثر‌ترین پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی در محلات هستندکه بدوک اتکاء به منابع دولتی و عمدتا با مشارک مردم ساخته و اداره می‌شوند و می‌توانند در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و عمرانی محور برنامه‌های محله محور باشند.

وی ادامه داد: محلات دارای ظرفیت‌های بسیاری هستند که اگر توانمندی‌های موجود در محلات شناسایی و سازماندهی شوند بسیاری از نیازهای مردم بدون بروکراسی اداری و در کوتاه‌ترین زمان برطرف خواهد شد.

مدیرکل اجتماعی استانداری لرستان افزود: حضور نخبگان محلی، مهندسین، فرهنگیان، ورزشکاران و صاحبان مهارت در هر محله فرصتی ارزشمند برای ارائه خدمات داوطلبانه و جهادی است که می‌تواند بصورت منسجم در مسجد همان محله ساماندهی شود.

پرویزپور گفت: اجرای طرح محله محور و مسجد محور در ارتقای رضایتمندی عمومی و کاهش نارضایتی‌ها نقش موثری دارد.

وی ادامه داد: در طرح محله محور همه نهادها و دستگاه‌هایی که مشغول به خدمت از جمله پایگاه‌های بسیج، هیات امنای مسجد و امام جماعات، خیرین و مردم محله باید در کنار هم جمع شوند و به بهترین شکل در خدمت مردم قرار گیرند.

مدیرکل اجتماعی استانداری لرستان تصریح کرد: به دستور استاندار محترم، فرمانداران مکلف به حسن اجرای طرح در شهرستانها هستند و یکی ازملاک‌های ارزیابی آن‌ها در حوزه اجتماعی میزان مشارکت مردم در طرح و اجرای پروژه‌های مختلف در محلات خواهد بود.

انتهای پیام/