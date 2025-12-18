انسداد راه ارتباطی ۵۰ روستای بروجرد بر اثر بارش برف

به گزارش ایلنا، قدرت اله ولدی روز پنجشنبه اظهار کرد: بارش برف که از بامداد امروز آغاز شده راه ارتباطی ۵۰ روستای این شهرستان را در بخش‌های مرکزی و ونایی مسدود کرده اما تمام جاده‌های اصلی باز و تردد در آن‌ها روان است.

وی بر خودداری مردم از سفرهای غیرضروری تاکید کرد و افزود: در صورت ضرورت سفر توصیه می‌شود مخرن گاز و باک بنزین خودرو پر شود و زنجیر چرخ و لباس گرم نیز به همراه داشته باشند.

فرماندار بروجردادامه داد: بروجرد دارای ۹۲۷ کیلومتر جاده‌های اصلی، روستایی و فرعی می‌باشد، که از این میزان ۱۹۲ کیلومتر جاده اصلی و ۶۵۰ کیلومتر جاده روستایی و مابقی جاده‌های فرعی است.

ولدی یادآور شد: طرح زمستانه راهداری و حمل ونقل جاده‌ای شهرستان آغاز شده و رانندگان و مسافران می‌توانند به هنگام سفر از طریق سامانه اینترنتی ۱۴۱ و یا شماره تماس ۱۴۱ از وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

