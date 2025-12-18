از کشف 22 هزار لیتر سوخت قاچاق تا قطع برق 20 منطقه در یزد

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی، جانشین انتظامی استان یزد، صبح امروز با حضور در جمع برخی خبرنگاران، رصد و پایش مستمر محورهای مواصلاتی استان را از جمله مهمترین ماموریت پلیس برای برقراری امنیت پایدار دانست و اظهار کرد: مأموریت انتظامی خاتم در بازرسی از کامیونی عبوری در این شهرستان، 22 هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و دو نفر از عوامل حمل را دستگیر کردند.

وی افزود: مشارکت شهروندان نقش موثری در شناسایی مجرمین داشته و امیدواریم این امر بیش از پیش مد نظر اقشار مختلف قرار گیرد.

قطع برق مناطق مختلف در یزد

در پی بارندگی شب‌گذشته، شبکه فوق توزیع برق دچار اختلال شده و از صبح امروز برق بیش از 20 منطقه و محله در یزد قطع شده است.

در حال حاضر پست‌های شرق، امامشهر، شمال، پاکنژاد، زارچ، بردیا و یزدمهر شامل مناطق بلوار جمهوری، بلوار استقلال، بلوار نواب صفوی، بلوار شهید پاکنژاد، منطقه امامشهر شامل خیابان امام خمینی، بافت تاریخی، بلوار صابریزدی، خیابان شهید رجایی، خیابان مطهری، بلوار 22 بهمت، بلوار دهه‌فجر و منطقه محمودآباد در یزد قطع شده است.

