به گزارش ایلنا، یوسف بنی اسدی روز پنجشنبه افزود: هم اکنون بارش برف تردد در جاده‌های اصلی و فرعی شهرستان های درگز، فریمان، تربت جام را تحت تاثیر قرار داده است.

وی اضافه کرد: جاده‌های خواف- تایباد محدوده «دردوی»، چکنه - خوشاب، تربت حیدریه - باغچه در محدوده گردنه «خماری»، تایباد - خواف و مشهد - کلات در گردنه گوجگی به دلیل بارش برف لغزنده گزارش شده‌اند.

رییس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی ادامه داد: بارش باران نیز سطح جاده ها در کاشمر، بجستان و مه ولات را لغزنده کرده است.

بنی اسدی خاطر نشان کرد: مه غلیظ نیز در جاده های سرخس - مشهد در گردنه مزداوند، تایباد- خواف محدوده «کرات»، مشهد - کلات محدوده گوجگی، مشهد - فریمان در محدوده «سنگ بست» و بزرگراه باغچه - تربت حیدریه در محدوده «اسلام قلعه» کاهش دید افقی رانندگان را به همراه داشته است.

هواشناسی خراسان رضوی در خصوص بارش برف از عصر دیروز چهارشنبه تا اواخر روز شنبه هفته آینده هشدار نارنجی صادر کرد.

بر این اساس بارش برف سنگین در نقاط کوهستانی به ۵۰ سانتی‌متر می‌رسد، وزش باد شدید و کولاک برف، کاهش میدان دید و کاهش شدید دما، تشکیل مه، یخزدگی و لغزندگی جاده‌ها، احتمال یخزدگی تاسیسات و شبکه‌های آبرسانی و خسارت در بخش کشاورزی و دامداری از مخاطرات بارش‌های پیش رو است.

انتهای پیام/